Pato: "Fue clave no desesperarse; este equipo tiene las cosas claras"

04/12/2017 -

El mediocampista ofensivo de Central Córdoba, Matías Pato, remarcó la importancia de no haber entrado en desesperación ante la desventaja, en la goleada que le propinó el Ferro a Gimnasia y Esgrima y haber conseguido la clasificación.

"A pesar de que arrancamos en desventaja, el equipo no se desesperó y creamos muchas situaciones. Este grupo tiene las cosas claras. Sabemos cómo jugar e intentamos no perder la calma. Gracias a Dios pudimos empatarlo en la última de la primera parte y en el segundo pudimos liquidarlo", explicó a la prensa Matías Pato.

"El grupo merecía esta clasificación. Desde el primer día de trabajo nos trazamos esta meta y pudimos cumplirla antes de que termine la primera rueda", añadió el "Pipa".

Luego, Pato se refirió a la vuelta con gol.

"No se me venía dando. Antes del gol había errado dos claras. Mientras el equipo gane, yo me voy contento, sin importarme quién convierta. Dentro de la cancha me sentía fastidioso por las que había errado, pero me acostumbré a luchar ante la adversidad, como en estos últimos años", finalizó.