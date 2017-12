Suspiro se impuso con mucho trabajo

Fotos SUSPIRO. Se adueño del clásico Virgen del Valle.

Suspiro, con la monta de Juniors Alvarenga, se quedó ayer en un final electrizante con el Clásico Nuestra Señora del Valle sobre 300 metros, en lo que fue una de las citas principales de la 16ª y penúltima reunión burrera que se realizó en el Hipódromo 27 de Abril ante una verdadera multitud. Suspiro marcó 17" para cruzar el disco, aventajando por 1/2 pescuezo a Charlón.

El director Manuel Vittar destacó la calidad de las pruebas. También agradeció al Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Economía, por el apoyo e invitó a todos los propietarios y a la familia del turf para el cierre del año el próximo domingo 17, cuando estará en juego el Gran Premio Clausura.

Así quedó el resto de las pruebas. Primera carrera, Día Nacional del Tango, sobre 300 metros: 1) Camionero; 2) Real Musical; 3) Picasito; 4) Monarco; 5) Doña Shalu; 6) Luisina.

Segunda, Premio Día del Ama de Casa (330 metros): 1) Laike; 2) Glorioso El Moro; 3) Vagabundo; 4) Descontrol. Tercera, Día Mundial de la Lucha contra el Sida (450 metros): 1) Shaquirir; 2) Expreso Sur; 3) Olivarseo; 4) Flower Ground; 5) Blats Silvador; 6) Way Girl.

Cuarta, Premio Día del Médico (1.100 metros): 1) Mal Sueño; 2) Maisu; 3) Crockett; 4) Don Tipo; 5) Malcom For Sale; 6) Way Girl; 7) La del Nilo. Quinta, Premio Día de los Derechos Humanos (1.200 metros): 1) Ke Kerés; 2) Ek Balam; 3) Hi Gone West; 4) Territorial; 5) Sin Documento.

Sexta, Premio Día de la Informática (500 metros): 1) Fotochart y; 2) Melodik; 3) The Top Ten; 4) Tirando Bueno; 5) Guarda el Hilo. Séptima, Clásico Carlos Gardel (360 metros): 1) Sobra Clase; 2) No se Dice; 3) Amiguito. Novena, Especial Día del Gaucho (325 metros): 1) Santa Mia; 2) Khaled; 3) Traidora; 4) Fortunato.

Décima, Premio Día Nacional del Petróleo (300 metros): 1) Por Tu Culpa; 2) Gualichera; 3) Atorrante.