Fotos OPTIMISMO. Leonel Schattmann pidió no dramatizar en exceso las derrotas porque la Liga recién comienza.

04/12/2017 -

Leonel Schattmann está enfocado en el clásico, que para Quimsa será una gran oportunidad para borrar la pálida imagen que dejó en el debut.

En diálogo con EL LIBERAL, el escolta rionegrino esbozó una explicación del momento que atraviesa su equipo.

"Sabemos que tenemos muchas cosas que mejorar, porque es otro proceso nuevo dentro de la misma temporada. Cuando hay un cambio de entrenador siempre se trabajan cosas nuevas y se ven también cosas nuevas. Estamos tratando de amoldarnos a eso, cambiar el chip, y creo que lo estamos haciendo bien. Obviamente nos va a llevar un poco más de tiempo, pero estamos en el camino correcto. Eso es lo que nos deja tranquilos", explicó convencido.

Schattmann habló también de las declaraciones de Silvio Santander tras el debut. "Las derrotas no le gustan a nadie y más si sabemos que dependía totalmente de nosotros. Después viendo los videos, los errores eran muy groseros y llevaban a puntos fáciles. Argentino pudo aprovechar eso y manejar bien el juego. Trabajamos en estos días sobre los errores que tuvimos y sabemos que no pueden volver a pasar, más jugando de local. Se trabajó en eso, se habló bastante. Estamos con la cabeza en el clásico".

Consultado acerca de las dos últimas derrotas ante Olímpico, opinó: "En realidad lo que tenemos que buscar en esta etapa del inicio del temporada es hacer bien las cosas nuestras y después pensar en el rival. No dejamos pasar por alto que es un clásico y que también sabemos que los que jugamos los perdimos. Va todo de la mano: el poder ganar el clásico, jugar y defender bien, que es lo principal. Puede que sea una cuenta pendiente para nosotros".

Mensaje al hincha

De cara al hincha de Quimsa, expresó: "La gente es normal que se impaciente. Se armó un buen equipo con muchos jugadores buenos, y estamos tratando de encontrar el funcionamiento adecuado para que todos puedan rendir de la mejor forma. Eso va a llevar un tiempo. Cuando estamos mejor, se siente el apoyo y eso está bueno. Es cuestión de que las cosas nos salgan bien para que todo se empiece a sentir mejor".

Por último, se refirió al rendimiento individual. "Estoy bien, tenía la confianza al principio de Fabio (Demti). A Silvio (Santander) lo conocía de Lanús y también me brindó toda su confianza. Por ahí pasa por encontrar un buen funcionamiento para que cada individualidad resalte más y potencie al equipo. Estamos buscando eso. No es fácil encontrar, pero me siento bien, con toda la confianza. La temporada recién arranca y no hay que dramatizar tanto y mirar para adelante. Si hacemos las cosas bien, va a aparecer lo mejor de cada uno. Estoy tranquilo porque estoy trabajando para que las cosas me salgan", concluyó.