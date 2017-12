Martín Bossi habló de los rumores sobre su sexualidad: "Si me enamoro de un hombre, ¿cuál sería el problema?"

04/12/2017 -

Este verano, Martín Bossi volverá a la temporada teatral de verano con un renovado espectáculo. Para adelantar lo que le espera en Mar del Plata se somete a entrevistas en las que no sólo le preguntan sobre su show, sino también sobre rumores que se tejen en torno a su persona.

Esta vez, el humorista habló como nunca antes y sin filtros sobre su sexualidad. El artista no se guardó nada y reveló cómo se relaciona con sus parejas.

"Soy un polígamo organizado. Pero tampoco quito que mañana se me aparezca una mujer que me inspire a estar solamente con ella, armar la familia que armó mi papá y estar con el changuito y los nenes. No le cierro las puertas a nada", lanzó en Agarrate Catalina, el programa radial que conduce Catalina Dlugi.

"Es para discutir la fidelidad: yo estos últimos años he sido fiel con mujeres a las que les he contado que había estado con otras mujeres y eso es fidelidad, porque era el acuerdo que teníamos. La fidelidad es ser honesto con lo que uno prometió. Yo tengo relaciones estables desde hace ocho años con mujeres que saben cómo soy", agregó.

También hizo referencia a los rumores que lo vinculan al productor de Showmatch Fede Hoppe: "En estas épocas donde hay tantas denuncias graves, que me digan que soy pareja de Hoppe me divierte. Hoppe es un amigo del alma", contó.

"Es difícil ser hétero, porque si decís que te gustan las minas, te dicen: ‘No aclares que oscurece’. Yo respeto todas las sexualidades, y creo que en los próximos cincuenta años no va a existir ni la heterosexualidad ni la homosexualidad: la gente se va a enamorar de las personas. Y si mañana me enamoro de un hombre, ¿cuál sería el problema?", completó.