Esteban Lamothe no hará más "presencias" en boliches

04/12/2017 -

Esteban Lamothe reveló los motivos que lo llevaron a decidir no hacer más presencias en boliches, una rápida y tentadora fuente de ingresos a la que recurren los famosos.

"Hice cuatro nada más. Dos fueron en la misma noche: una hora de fotos en un boliche de Jujuy, una hora en la ruta a 180 kilómetros por hora en un auto a otro boliche en Salta, y lo mismo. Después al hotel a las 9 de la mañana a tomar el avión de vuelta para acá. Es muy agotador", contó en la revista Rolling Stones.

"En las cláusulas yo puse: no me saco la remera, no muevo la colita, no canto, no bailo. Porque si no, te agarra el locutor y te mandan al escenario y empieza: ‘A ver, a ver...’.. Es horrible", aclaró.