Juzgan a un sujeto por vejar durante 20 años a su hijastra, que fue madre 10 veces

Fotos PRESO. Villalba inicia hoy una batalla judicial, la cual lo enfrenta a una posible condena de hasta 20 años.

04/12/2017 -

Una mujer que durante 20 años fue violada y embarazada en diez ocasiones, se reencontraría hoy con el ‘monstruo’ que le hizo sufrir semejante pesadilla, en el inicio de un juicio oral, en cuya jornada se destaca la apertura de la historia en boca de la víctima.

El acusado es Héctor Villalba, procesado por ‘abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por la condición de guardador’.

El sujeto, de 58 años, habría sometido a una esclavitud sexual a la joven, en el paraje ‘Concháyoj’, población rural del departamento Sarmiento, ubicado a 120 kilómetros al sur de la esta capital.

‘Comenzó a violarme cuando tenía 11 años y lo hacía cuando me llevaba al obraje, en el monte’. A los 14 años tuvo su primer hijo ‘por las violaciones’, supo declarar la mujer.

Su descargo

Enfrente, el personaje negó todo y dijo que la cuidaba y que se trató de una relación consentida, fruto de la cual nacieron diez hijos, dos de los cuales ya fallecieron.

Según Villalba, la madre de la joven dejó el hogar y desde los 14 años la muchacha que ahora lo denuncia, convivió con él.

‘Me llevaba al monte, al obraje, para que lo ayude, y empezó a abusar de mí. Me pegaba latigazos y me violaba, me obligaba a parir los chicos en casa; cuando nacían, él los agarraba, los anotaba y les daba su apellido’, dijo.

Lejos de la gente

‘Lo hacía en el monte o en la casa cuando no había nadie. No dejaba que me separe de él. Se me murieron dos chiquitos y por orden de él los enterré cerca de casa. Hoy, cuatro de mis hijos están conmigo y los otros andan trabajando lejos. En el monte esto es más normal de lo que ustedes creen’, sorprendió

La instrucción terminó y hoy la víctima dirá su verdad, a dos metros de su padrastro, pero junto a los funcionarios.