¿Cómo hacer frente a los síntomas psicóticos y al desempeño de sus familiares?

Es probable que se sienta confundida, angustiada, temerosa, incapaz de controlar sus pensamientos, y que carezca de autoestima al sentirse enferma, en el hospital y, muchas veces, durante algún tiempo tras su ingreso en el hospital. Puede sentirse deprimida, perseguida por alguien, sentir que hablan de ella u oír voces. La persona puede encontrarse en estado de shock y tanto su cuerpo como su cerebro necesitan descansar para poder recuperarse. Es común en las personas que acaban de experimentar un episodio psicótico que:

- Duerman más horas cada noche (o incluso durante el día) por un período de tiempo prolongado.

- Sienten la necesidad de estar solas y tranquilas más a menudo que otras personas.

- Sean menos activas y sienten que no pueden o no quieren hacer mucho.

Estos comportamientos son medios naturales de ayudar al cuerpo y al cerebro a que se recuperen. Es mejor esperar a que la persona se recupere a su propio ritmo que manifestar impaciencia por que retome su anterior funcionamiento. Para algunas personas esto puede llevar varios meses o un año. Presionar a la persona para que se levante, salga y haga cosas puede retrasar su recuperación. Por otro lado, esto no quiere decir que la persona esté acostada todo el día y que los demás se lo den todo hecho. Es una buena idea alentar con amabilidad a la persona a que colabore con tareas sencillas y ofrecerle ayuda si fuese necesario, que hable con sus familiares y que participe en alguna actividad de las que solía realizar. Si dice que no en esta etapa, no es recomendable insistir, pero sí debe saber que cuando cambie de idea será bienvenida. Puede que sea necesario supervisarla mientras está tratando de hacer una comida, ya que su memoria y habilidades de pensamiento son insuficientes. Es importante que sepa que se va a recuperar y apoyarla en este proceso. Puede ser muy útil que disponga de un lugar tranquilo al que ir para hacer frente a los síntomas que está experimentando. Si se retira a su dormitorio con frecuencia, no se trata de un rechazo personal a los demás miembros de la familia. Sólo deberían preocuparse si pasa allí todo el tiempo, ya que puede significar que algunos síntomas están reapareciendo. Por la misma razón (la necesidad de calma y tranquilidad), puede encontrar a su familiar emocionalmente distante, no muy afectuoso o sin poder expresar sus sentimientos. Esto es parte de la enfermedad y no es un rechazo personal a nadie sino que es una forma de reducir todos los estímulos que pueden ser confusos. Con frecuencia, la persona puede sentarse y observar o escuchar a los demás. Es bueno aceptar estos comportamientos y no estar preocupados de que la persona no diga nada cuando está en compañía de otros.

El hecho de que le guste escuchar música o jugar con vídeojuegos puede ser una forma de reducir el estrés producido por sus “voces” o pensamientos. A veces puede hablar de un modo que sea difícil de seguir o incoherente dentro de una conversación. También puede hacer comentarios inesperados o sin sentido. Esto puede suceder porque tiene dificultades para pensar con claridad o porque está oyendo “voces” que le parecen muy reales aunque no lo sean. Una persona con psicosis puede volver a hablar de forma normal. Los síntomas pueden mejorar, desaparecer, y reaparecer sólo cuando existe estrés o bajo tensión. La persona posee habilidades para enfrentarse a estos síntomas pero puede ser difícil recordar estas habilidades cuando está tratando de recuperarse. No debemos ignorar la salud de los familiares de una persona con psicosis, que no podrían ayudarle si cayesen enfermos. Es recomendable establecer límites y vigilar los niveles de estrés tanto para el paciente como para sus familiares. Es importante fomentar que la persona controle su propio comportamiento. Antes de decidir qué es lo mejor, debemos tratar de entender lo que le está sucediendo a su familiar enfermo.