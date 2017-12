Balbi: "No hay novedades de los contactos por el ARA San Juan"

-

El vocero de la Armada Enrique Balbi dijo que por las malas condiciones climáticas no tienen novedades de tres de los contactos que se detectaron en la zona de búsqueda del desaparecido submarino ARA San Juan, que se investigan si corresponden con el navío.

Ahora se espera la llegada de tres minisubmarinos, de Rusia y de los Estados Unidos, con capacidad para operar a miles de metros de profundidad, que se sumarán a las seis embarcaciones que barren el fondo de la zona de rastrillajes.

En relación a la falla que fue reportada por el capitán del submarino el 15 de noviembre -que fue el día en que desapareció el navío- Balbi dijo que no se trató de una emergencia sino de "una falla que fue subsanada", en relación a la filtración de agua en el snorkel que provocó daños en las baterías del sumergible. "El comandante no lo consideró una emergencia. Fue una falla. Para el submarino no fue una emergencia", explicó.

Balbi explicó que "la mala meteorología empezó ayer a la noche", y que seguirá hasta mañana. Además dijo que "se descartó el ataque externo", e indicó que "no hay fecha límite de colaboración".

En referencia a la contención de los familiares de los 44 tripulantes que iban a bordo del ARA San Juan, el vocero dijo que la Armada "se solidariza con ellos, los entiende y los escucha" y que en se viven "momentos de estrés agudo, angustia, inquietud y sufrimiento".