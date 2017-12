Lluvia de arañas mortíferas en Australia

Hoy 15:46 -

Una mujer de la ciudad australiana del estado de Victoria mostró una fotografía para mostrar una lluvia de arañas mortíferas que registró la ciudad.

La foto fue publicada en el portal Reddit, donde se puede ver a ocho insectos junto a la ventada de su vivienda.

"Cuando vives en Victoria y el primer día del verano te trae la lluvia. Todas estas espaldas rojas en el alféizar de la ventana. ¡Asegúrense de que sus ventanas estén cerradas", escribió la mujer en su publicación.

Los usuarios comentaron la publicación que lo sucedido es habitual en dicha ciudad.

Una mujer de la ciudad australiana del estado de Victoria mostró una fotografía para mostrar una lluvia de arañas mortíferas que registró la ciudad.



La foto fue publicada en el portal Reddit, donde se puede ver a ocho insectos junto a la ventada de su vivienda.



"Cuando vives en Victoria y el primer día del verano te trae la lluvia. Todas estas espaldas rojas en el alféizar de la ventana. ¡Asegúrense de que sus ventanas estén cerradas", escribió la mujer en su publicación.



Los usuarios comentaron la publicación que lo sucedido es habitual en dicha ciudad.

Homeowner finds eight redbacks on windowsill following rain

https://t.co/QMGtMxtIH2