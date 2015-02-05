CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de Diciembre 2017

A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

Hoy 20:16 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 GOLPE AL CORAZÓN

01.00 #HASHTAGVIAJEROS

01.15 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

20.00 COCINEROS

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.30 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SANTIAGO GOLF TOUR

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 EL CLÁSICO: CENTRAL vs. GIMNASIA

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 ANIMALANDIA

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

22.00 BÁSQUET POR EL 14: INDEPENDIENTE VS. MITRE

00.00 PASIÓN POR EL TURF

00.30 EL PODIO

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE

17.00 CONTACTO

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CONSTRUYENDO SABORES

19.30 PUERTO PESCA

PELÍCULAS

CINEMAX

12.00 GIRLS 01 EPS 05

12.30 GIRLS 01 EPS 06

01.00 MIS PEQUEÑOS INQUILINOS

02.41 EL PALACIO BLANCO

04.39 UN CAMINO HACIA MÍ

06.34 FESTIVAL DE CINE DE VENECIA 2017

07.00 EL ASTRONAUTA

08.58 LARRY CROWNE EL AMOR LLAMA DOS VECES

10.50 EL APRENDIZ DE BRUJO

12.51 CADENA DE FAVORES

15.16 PODER Y TRAICIÓN

17.08 CONTRACARA

19.57 EL SEXTO SENTIDO

22.00 EL APRENDIZ DE BRUJO

TNT

02.53 BUENOS VECINOS

04.33 TNT BUZZ

06.56 UP - UNA AVENTURA DE ALTURA

08.38 LAS CRÓNICAS DE NARNIA EL PRÍNCIPE CASPIAN

11.25 INCORREGIBLES

13.12 VALIENTE

14.56 ¿CÓMO SABER SI ES AMOR?

17.20 LOS ROMPEBODAS

19.32 IRON MAN 3

22.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO

23.00 EL MAESTRO

23.59 EL CONJURO

TCM

02.21 LA PANTERA ROSA

02.51 PESADILLA EN LO PROFUNDO DE LA NOCHE

04.28 USURPADORES DE CUERPOS

06.00 XENA LA PRINCESA GUERRERA

06.50 LA PANTERA ROSA

07.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

07.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

08.12 LA NIÑERA

08.38 XENA LA PRINCESA

GUERRERA

09.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

09.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

10.20 LA NIÑERA

10.46 XENA LA PRINCESA

GUERRERA

11.36 DOCE DEL PATÍBULO

14.24 LA LAGUNA AZUL

16.22 MI PERRO SKIP

18.09 EN BUSCA DE UN SUEÑO

20.02 LOS CAZAFANTASMAS

22.00 PESADILLA EN LO PROFUNDO DE LA NOCHE

23.44 LÍNEA MORTAL

SPACE

00.00 EL CÉSAR

00.50 EL CÉSAR

01.47 MASACRE EN LA CARCEL 13

03.45 LA COLONIA

06.29 BEEBA BOYS PANDILLAS DE VANCOUVER

08.32 ENTRE DOS FUEGOS

10.31 EL PROTEGIDO

12.35 COLD WAR

14.25 CONAN, EL BÁRBARO

16.32 A CUALQUIER PRECIO

18.33 UN HOMBRE COMÚN

20.19 CÓDIGO DE DEFENSA

22.00 HWAYI EL NIÑO MONSTRUO

A DÓNDE IR

DELFINA RESTO BAR

(AVENIDA ROCA Nº 353)

HOY, A LAS 22, EL CINECLUB MÉLIÈS PROYECTARÁ “El SABOR DE LAS CEREZAS”, DEL REALIZADOR IRANÍ ABBAS KIAROSTAMI.

CLUB HURACÁN

(ROCA Nº 135)

EL SÁBADO 9, A PARTIR DE LAS 22, “PEÑA DEL ENCUENTRO”. ACTUARÁN “DEMI” CARABAJAL, ENRIQUE MARQUETTI, METACHANGO, ALE CARABAJAL 4TETO, ULTRAVIOLETA Y LA PAISANADA.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

EL VIERNES 15, PEÑA “LA LUGAREÑA”. ACTUARÁN PABLO CARABAJAL Y SANAVIRONES, MANUEL VILLARREAL, ALE CARABAJAL 4TETO, KIKE OYOLA, CÓNDOR LÓPEZ, LUCAS CÁCERES Y AVENIDA FOLK.

CASA DEL BICENTENARIO

(PARQUE AGUIRRE)

HASTA EL 17, DE 9 A 12 Y DE 18 A 21, INSCRIBEN, EN FORMA GRATUITA, PARA EL PRE FESTIVAL BARADERO 2018. POR INFORMES, LLAMAR AL 3854283047. LA SELECCIÓN PARA EL PRE BARADERO 2018 SE REALIZARÁ EL 17, DESDE LAS 10.

CINES

SUNSTAR

GUERRA DE PAPÁS 2 (2D):

COMEDIA (ATP)

04/12 -06/12-17:15 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)

EL HIJO DE PIE GRANDE (3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

04/12 -06/12- 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

LA LIGA DE LA JUSTICIA (3D):

CÓMIC (+ 13 AÑOS)

HOY AL 06/12 02/12-22:00 (Subt)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

04/12 -06/12-18:00 (Cast) 20:10 (Cast) 22:30 (Subt)

LA FAMILIA MONSTER (2D)

AVENTURA, (ATP)

04/12- 06/12-17:10 (Cast)

ASESINATO EN EL EXPRESO DE ORIENTE (2D)

SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

HOY AL 06/12 -19:30 (Subt)

LA BATALLA DE LOS SEXOS (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 06/12-22:00 (Subt)

EL HIJO DE PIE GRANDE (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

04/12 -06/12- 17:30 (Cast)

LA LIGA DE LA JUSTICIA (2D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 06/12-20:00 (Cast) 22:30 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

La LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR) CASTELLANO 2D - 17:30 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS) CASTELLANO 3D 20:00- (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:50- 23:10 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

CASTELLANO 2D 18:10 - 20:30 (TODOS LOS DIAS)

Lunes, martes y miércoles $65

FELIZ DÍA DE TU MUERTE APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D - 21:00 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

EL HIJO DE PIE GRANDE Apta 13 años

CASTELLANO 2D - 18:10 - 20:30 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

 
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