CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de Diciembre 2017
A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
Por El Liberal
Hoy 20:16 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 GOLPE AL CORAZÓN
01.00 #HASHTAGVIAJEROS
01.15 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
20.00 COCINEROS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.30 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SANTIAGO GOLF TOUR
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 EL CLÁSICO: CENTRAL vs. GIMNASIA
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 ANIMALANDIA
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
22.00 BÁSQUET POR EL 14: INDEPENDIENTE VS. MITRE
00.00 PASIÓN POR EL TURF
00.30 EL PODIO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CONSTRUYENDO SABORES
19.30 PUERTO PESCA
PELÍCULAS
CINEMAX
12.00 GIRLS 01 EPS 05
12.30 GIRLS 01 EPS 06
01.00 MIS PEQUEÑOS INQUILINOS
02.41 EL PALACIO BLANCO
04.39 UN CAMINO HACIA MÍ
06.34 FESTIVAL DE CINE DE VENECIA 2017
07.00 EL ASTRONAUTA
08.58 LARRY CROWNE EL AMOR LLAMA DOS VECES
10.50 EL APRENDIZ DE BRUJO
12.51 CADENA DE FAVORES
15.16 PODER Y TRAICIÓN
17.08 CONTRACARA
19.57 EL SEXTO SENTIDO
22.00 EL APRENDIZ DE BRUJO
TNT
02.53 BUENOS VECINOS
04.33 TNT BUZZ
06.56 UP - UNA AVENTURA DE ALTURA
08.38 LAS CRÓNICAS DE NARNIA EL PRÍNCIPE CASPIAN
11.25 INCORREGIBLES
13.12 VALIENTE
14.56 ¿CÓMO SABER SI ES AMOR?
17.20 LOS ROMPEBODAS
19.32 IRON MAN 3
22.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO
23.00 EL MAESTRO
23.59 EL CONJURO
TCM
02.21 LA PANTERA ROSA
02.51 PESADILLA EN LO PROFUNDO DE LA NOCHE
04.28 USURPADORES DE CUERPOS
06.00 XENA LA PRINCESA GUERRERA
06.50 LA PANTERA ROSA
07.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
07.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
08.12 LA NIÑERA
08.38 XENA LA PRINCESA
GUERRERA
09.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
09.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
10.20 LA NIÑERA
10.46 XENA LA PRINCESA
GUERRERA
11.36 DOCE DEL PATÍBULO
14.24 LA LAGUNA AZUL
16.22 MI PERRO SKIP
18.09 EN BUSCA DE UN SUEÑO
20.02 LOS CAZAFANTASMAS
22.00 PESADILLA EN LO PROFUNDO DE LA NOCHE
23.44 LÍNEA MORTAL
SPACE
00.00 EL CÉSAR
00.50 EL CÉSAR
01.47 MASACRE EN LA CARCEL 13
03.45 LA COLONIA
06.29 BEEBA BOYS PANDILLAS DE VANCOUVER
08.32 ENTRE DOS FUEGOS
10.31 EL PROTEGIDO
12.35 COLD WAR
14.25 CONAN, EL BÁRBARO
16.32 A CUALQUIER PRECIO
18.33 UN HOMBRE COMÚN
20.19 CÓDIGO DE DEFENSA
22.00 HWAYI EL NIÑO MONSTRUO
A DÓNDE IR
DELFINA RESTO BAR
(AVENIDA ROCA Nº 353)
HOY, A LAS 22, EL CINECLUB MÉLIÈS PROYECTARÁ “El SABOR DE LAS CEREZAS”, DEL REALIZADOR IRANÍ ABBAS KIAROSTAMI.
CLUB HURACÁN
(ROCA Nº 135)
EL SÁBADO 9, A PARTIR DE LAS 22, “PEÑA DEL ENCUENTRO”. ACTUARÁN “DEMI” CARABAJAL, ENRIQUE MARQUETTI, METACHANGO, ALE CARABAJAL 4TETO, ULTRAVIOLETA Y LA PAISANADA.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
EL VIERNES 15, PEÑA “LA LUGAREÑA”. ACTUARÁN PABLO CARABAJAL Y SANAVIRONES, MANUEL VILLARREAL, ALE CARABAJAL 4TETO, KIKE OYOLA, CÓNDOR LÓPEZ, LUCAS CÁCERES Y AVENIDA FOLK.
CASA DEL BICENTENARIO
(PARQUE AGUIRRE)
HASTA EL 17, DE 9 A 12 Y DE 18 A 21, INSCRIBEN, EN FORMA GRATUITA, PARA EL PRE FESTIVAL BARADERO 2018. POR INFORMES, LLAMAR AL 3854283047. LA SELECCIÓN PARA EL PRE BARADERO 2018 SE REALIZARÁ EL 17, DESDE LAS 10.
CINES
SUNSTAR
GUERRA DE PAPÁS 2 (2D):
COMEDIA (ATP)
04/12 -06/12-17:15 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)
EL HIJO DE PIE GRANDE (3D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
04/12 -06/12- 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
LA LIGA DE LA JUSTICIA (3D):
CÓMIC (+ 13 AÑOS)
HOY AL 06/12 02/12-22:00 (Subt)
FELIZ DÍA DE TU MUERTE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
04/12 -06/12-18:00 (Cast) 20:10 (Cast) 22:30 (Subt)
LA FAMILIA MONSTER (2D)
AVENTURA, (ATP)
04/12- 06/12-17:10 (Cast)
ASESINATO EN EL EXPRESO DE ORIENTE (2D)
SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
HOY AL 06/12 -19:30 (Subt)
LA BATALLA DE LOS SEXOS (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 06/12-22:00 (Subt)
EL HIJO DE PIE GRANDE (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
04/12 -06/12- 17:30 (Cast)
LA LIGA DE LA JUSTICIA (2D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 06/12-20:00 (Cast) 22:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
La LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR) CASTELLANO 2D - 17:30 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS) CASTELLANO 3D 20:00- (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:50- 23:10 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
CASTELLANO 2D 18:10 - 20:30 (TODOS LOS DIAS)
Lunes, martes y miércoles $65
FELIZ DÍA DE TU MUERTE APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D - 21:00 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
EL HIJO DE PIE GRANDE Apta 13 años
CASTELLANO 2D - 18:10 - 20:30 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65