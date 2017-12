Los NN de Malvinas: "Sabía que no lo volvería a ver"

04/12/2017 -

Daniel Alberto Ugalde tenía 20 años y estaba haciendo el servicio militar cuando lo llamaron para ser parte de la Guerra de Malvinas. Este martes, su madre recibirá el resultado de identificación de los restos realizados por el Comité Internacional de la Cruz Roja en el cementerio de Darwin.

“Me prometí a mí misma que le devolvería la identidad a mi hijo porque cuando fue a la guerra tenía nombre y apellido, no era un NN. No tengo una tumba, no puedo llevar una flor”, reconoce Raquel Ugalde mientras asegura que el padre de Daniel murió de tristeza 15 años después de la guerra. “No soportó el dolor”, afirmó.

Sobre su último recuerdo con el joven, narró: “Pasamos el día juntos en la Escuela de Ingenieros. Cuando crucé la puerta del cuartel tuve la convicción de que no lo volvería a ver. Abracé a mi marido. Lo sentí”.

En el día de la rendición, Ugalde y su Compañía de Ingenieros 601 se hallaban en una colina y él se ofreció a cubrirlos mientras ellos se retiraban. Una bomba de mortero, truncó su vida.

“Esto sería lo último, otra cosa no queda para saber dónde está. Quiero poder morir con la tranquilidad de que mi hijo tiene una cruz con su nombre”, cerró la mujer.