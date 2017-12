Fotos COSTO. Por la suba, el campo transfirió $13.000 millones extras.

05/12/2017 -

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, sostuvo que la política de precios de los combustibles "no es previsible" y precisó que en un año, el sector agropecuario "transfirió $ 13.000 millones adicionales por las subas del gasoil".

"Cuando sube el precio del gasoil, suben los costos del campo y también el transporte", indicó Chiesa, al tiempo que remarcó que "el Gobierno nacional dijo que la política de actualización de precios de los combustibles iba a ser previsible y es absolutamente imprevisible".

Remarcó que, "desde diciembre del año pasado, el sector agropecuario transfirió $13.000 millones extra por los aumento del valor de combustible, de los cuales 70% corresponde al componente impositivo del gasoil".

El dirigente rural subrayó que "la última suba de 4,5% en el precio del gasoil significa para el sector agropecuario poner $2.100 millones extra" y precisó que "de la cifra de aumento, sólo un punto y medio corresponde al valor del combustible".

Además, indicó que el aumento llega "en pleno momento de cosecha y de siembra" y puntualizó que "el gasoil es un insumo constante en el sector agropecuario".

"No es clara la política respecto de los precios de los combustibles", afirmó Chiesa, quien recordó que el sector pide "una reforma tributaria que no es la que se discute ahora, porque, tal como está planteada, no resuelve absolutamente nada al agro".