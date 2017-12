"Este golpe nos debe hacer fuertes"

Fotos AUTOCRÍTICA. Bottino señaló que a Mitre debe fortalecerlo sufrir un traspié así para poder jugar el próximo partido con las ganas de revertir la imagen.

05/12/2017 -

Mitre sufrió el pasado domingo una dolorosa derrota en manos de Guillermo Brown por 3-1, en el marco de una nueva fecha del Torneo Nacional B, caída que lo vuelve a dejar en zona de descenso, pero el mediocampista Gastón Bottino encontró el lado positivo de este traspié asegurando que un golpe así los debería hacer más fuerte, de cara al futuro.

"Lógicamente no esperábamos un resultado así. Nosotros fuimos con un plan, pero no pudimos ejecutarlos. Son golpes que nos tiene que hacer fuertes, no hay tiempo para lamentos, tenemos la revancha el fin de semana y de conseguir los tres puntos cumpliríamos el primer objetivo", aseguró Bottino en dialogo con EL LIBERAL.

Seguido el mediocampista, que el domingo jugó como lateral por derecha en el sector defensivo, hizo un breve análisis del partido que jugaron en Puerto Madryn.

"Hicimos un mal partido, en una cancha complicada y con un equipo que viene con una racha positiva de local. Lo intentamos, pero no le encontramos la vuelta, ellos nos ganaron siempre las segundas pelotas. Además, por momentos quedamos largos y el equipo rival hizo méritos para ganarlo", explicó.

Manteniendo su línea, Bottino pidió cambiar la imagen colectiva y fijó la mira en Brown de Adrogué, próximo rival de Mitre.

"Ganar en el partido despedida de la primera parte, sería lo ideal. Intentamos ganar todos los partidos y de conseguir los tres puntos con Brown llegaríamos a dieciséis unidades como teníamos pensado en el arranque del campeonato", agregó.

Por otra parte, el volante consideró que será importante el receso de verano para que el cuerpo técnico recupere nombres clave, que hoy están descartados por distintas lesiones.

"La verdad que sufrimos bajas importantes, tenemos que aprovechar la pretemporada que viene para mejorar y recuperar parte del plantel".

Por último, Bottino hizo referencia a su condición física, teniendo en cuenta que no jugaba desde hacía más veinte días, por un desgarro en el empate ante Juventud Unida.

"En lo personal me sentí bien, sin molestias. Gracias a Dios pudimos bajar una semana en la recuperación y la verdad que no me molestó", contempló.

Por su parte, Alexis Bravo aseguró que a Mitre le faltó determinación para imponer su idea.

"Nos faltó determinación para jugar más por abajo, ya que por momentos abusamos de los pelotazos y eso no nos favorece. Tenemos los jugadores para jugar al buen fútbol y creo que cuando intentamos, se crean las situaciones", reveló el tucumano ante Abcdeportes.

"A nadie le gusta estar en la parte baja de los promedios, pero vamos a redoblar los esfuerzos para salir adelante. Hay un muy buen plantel y lo vamos a demostrar en el próximo encuentro en casa", cerró.