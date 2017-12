El baile del "serrucho" y la Oveja "mutilada"

05/12/2017 -

"Siempre voy a todos lados con mi señora y mi hija Delfina, ahora se viene Benjamín en camino. Vivimos en La Banda porque me gusta más la tranquilidad", dijo Alfredo sobre su adaptación a nuestra provincia. Y contó los festejos de sus goles: "El de la pelota debajo de la camiseta es por Benjamín, nos hemos enterado antes de venir acá que mi señora estaba embarazada y fue una alegría muy grande. El de ayer, del baile del serrucho, fue porque a mi hija le gusta mucho ese tema y lo bailamos en casa. Entonces ella me dijo el serrucho papá (risas)". Cuando debutó en Cón tenía rulos, de ahí el apodo de Oveja. "Mis amigos todavía me dicen así. Pero ya no puedo volver a los rulos porque, con los años, se ha caído el pelo (risas). Tampoco quiero renegar, así estoy más cómodo y fresco", contó.