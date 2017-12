"Nosotros también estamos ilusionados"

Fotos GOLEADOR. Ramírez lleva cuatro tantos en el torneo: "Me gusta desprenderme y llegar al área", reveló.

"Estamos con la tranquilidad de que el primer objetivo se cumplió, muy contentos por eso, por la forma en que se dio, acá de local con nuestra gente", esa tranquilidad se traslada a su forma de hablar pausada, que no la altera ni la inquietante presencia de su hija Delfina, siempre dispuesta a interrumpir con una amplia sonrisa.

Es que el presente de Central Córdoba parece tan armonioso tras la clasificación del domingo, que nada ni nadie puede alterarlo. Y Alfredo Ramírez, uno de los jugadores más regulares del equipo de Gustavo Coleoni, transmite esa tranquilidad que hoy invade al mundo ferroviario.

Eso sí, no le hablen de relajarse. Y el volante lo dejó bien claro en su visita de ayer a la redacción de EL LIBERAL: "Tenemos todavía dos compromisos por delante, hay que tomarlo con total seriedad para terminar lo más arriba posible. Tenemos que seguir trabajando de la misma forma que lo hicimos desde el primer día en la pretemporada en Alta Gracia. Hay que tomarlo con total responsabilidad y seriedad porque el fútbol es prestigio y no por haber cumplido el objetivo podemos tirar por la borda todo en estos dos partidos que nos quedan", advirtió.

La famosa rotación de Coleoni, a la luz de los resultados, fue un éxito. "Habla muy bien del plantel porque los chicos que están esperando su oportunidad, cuando les toca, rinden al máximo y se entregan al ciento por ciento. Creo que fue un gran acierto y también mantiene a un plantel de 25 o 27 jugadores a todos con la misma esperanza de jugar partido tras partido. También habla de que en el plantel hay una competencia sana por ganarse un lugar entre los once y la verdad que nos ha dado resultados", dijo la "Oveja" al respecto.

Pero no solo hubo rotación de nombres, si no también de sistemas tácticos. "Los hemos trabajado, no es que hemos cambiado sobre la marcha los distintos sistemas que hemos utilizado. Siempre arrancamos con un sistema pero, dependiendo el partido y el rival, teníamos otros por las dudas. Se trabajó mucho eso y nos dio resultado porque estuvimos finos a la hora de resolver los partidos", comentó Ramírez.

Lo que viene

De reojo, ya se empieza a mirar la fase que viene.

"Nos vamos a enfrentar con los mejores cuatro equipos de la otra zona. Por ahora solo está confirmado Sarmiento (de Resistencia). Son equipos que ya empiezan a complicar cada vez un poco más, pero tenemos que enfocarnos en lo nuestro, en potenciar las cosas buenas que hacemos y mejorar lo que por ahí nos falta", dijo Ramírez.

Por haberse asegurado un lugar entre los dos primeros de su zona, Central Córdoba se ganó el derecho de disputar cuatro partidos como local y tres como visitante, algo que el ex Juventud Unida de Gualeguaychú considera clave.

"Es importante porque con nuestra gente, acá jugando de local, se les hace complicado a cualquier equipo. Para nosotros es un alivio jugar con nuestra gente un partido más de local", aseveró.

Ese alivio al que hace mención Ramírez se refleja en los números. Central jugó ocho partidos como local esta temporada, ganó seis, empató uno y perdió uno. Pero además ganó los últimos cinco. "Sabíamos que los equipos iban a venir a esperarnos y jugarnos de contra, pero estuvimos firme y supimos resolver esos partidos. Por ahí costaba entrar, pero terminamos resolviéndolo. Y a partir de que empezaron a pasar las fechas los rivales urgidos de puntos para tratar de clasificar vinieron a buscar un poco más y eso a nosotros nos favoreció", explicó.

Para el final, le habló al hincha: "Estamos igual que ellos, nosotros también estamos muy ilusionados, más con el correr de los partidos que se ha visto un Central Córdoba protagonista, con buen trato de pelota, llegando con mucha gente al área. Vamos a trabajar para tratar de conseguir el objetivo que es el ascenso. Tenemos un gran grupo de jugadores, de personas y eso nos va a hacer pelear cosas importantes".