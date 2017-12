05/12/2017 -

Esta noche, desde las 22.30, se jugarán cinco partidos del Torneo de Primera, que organiza la NBA Santiagueña. La programación es la siguiente: en Club Huaico Hondo, Agem vs. Mafelmax; en Polideportivo Nº 2, Los Flores vs. Del Pino; en Mariano Moreno, Yanasus vs. Don Bosco; en Villa Constantina, Lotería Santiagueña vs. La Máquina; en Asociación de Veteranos, Gimnasia y Esgrima Macroffice vs. Cyac.