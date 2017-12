Denunció que su ex novio lo golpeó y le arrebató el celular

05/12/2017 -

Un joven denunció que su ex novio se presentó en su casa, lo agredió físicamente, le arrebató su celular y no conforme con ello, le dañó su motocicleta. Fuentes ligadas al caso confiaron que ayer en horas de la mañana se presentó un joven de 25 años en la Seccional 11, donde manifestó a los uniformados que quería denunciar a su ex pareja.

El damnificado explicó que mantenía una relación con un joven de La Banda, pero que terminaron hace semanas.

En su relato, el denunciante indicó que el acusado irrumpió en su casa horas antes, comenzó a insultarlo y lo agredió físicamente, para luego arrebatarle su celular y dañar su motocicleta.