Valentino Rossi: "MotoGP sin mí es como un Mundial sin Italia"

A sus 38 años, Valentino Rossi mantiene la ilusión de un debutante. El nueve veces campeón del mundo únicamente piensa en ganar cada vez que compite.

Su último triunfo, el sexto, en el Monza Rally Show al volante de un Ford Fiesta lo hizo posible merced a no perder la esperanza pese a ser sancionado y tener muy complicado la victoria. "Este triunfo me recuerda mucho al de Phillip Island en 2003. Me castigaron con 10 segundos también, pero fui capaz de ganar la carrera. En el Rally Monza Show pensaba que había perdido la carrera, pero Bonanomi cometió un error y acabé ganando", aseguraba en una entrevista.

El piloto de Tavullia mira atrás y analiza la última temporada de MotoGP, un campeonato que no quedará en su memoria con un recuerdo agradable. "Si soy sincero creo que no ha sido un gran año. Hice algunas buenas carreras, pero nuestro potencial es mayor que lo que se vio", afirma antes de resaltar el momento estelar: "Mi mejor recuerdo de este año es la carrera de Assen, ganar siempre es especial".

Su mente ya está puesta en 2018 donde espera volver a estar muy arriba. "En el último test se nos vio movernos en la dirección correcta. Ahora hay que esperar hasta febrero. Nos gustaría tener una moto competitiva", explica.

Por último, Rossi fue preguntado por los rumores de una posible retirada si las cosas no van como espera el próximo año y el piloto de Yamaha se limitó a contestar: "El Mundial de MotoGP sin mí sería como una Copa del Mundo sin Italia. Intentaremos seguir un poco más".