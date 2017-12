Un GIF sin sonido que podrás escuchar

Hoy 15:57 -

Lisa DeBruine, profesora de Neurociencia y Psicología de la Universidad de Glasgow, compartió en su cuenta de Twitter un sorprendente GIF que rápidamente se volvió sensación.

"¿Alguien que sepa de percepción visual sabe por qué puedo escuchar este GIF?", escribió en la imagen que fue retuiteado por más de 16 mil usuarios.

El GIF es obra de un artista británico conocido como Happy Toast. "Lo cree hace 10 años y lo publiqué por primera vez en el foro para artistas digitales, B3TA, donde lanzan retos visuales semanales y el tema de esa semana era torres eléctricas", contó el autor al sitio "Verne".

"El cerebro anticipa el ruido, se trata de un fenómeno de priming, facilitación semántica o ideastesia: un conocimiento previo sensorial. El inductor (torre que salta y golpea fuerte la tierra) produce una activación concurrente esperada (activación interna o imaginada de un ruido fuerte)", explicó el catedrático en Psicología Experimental de la Universidad de Granada, Emilio Gómez.

Does anyone in visual perception know why you can hear this gif? pic.twitter.com/mcT22Lzfkp