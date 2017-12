Premiaron a los mejores equipos y jugadores

06/12/2017 - LAS TERMAS, Rí o Hondo (C). En una emotiva ceremonia que se desarrolló en las instalaciones del Centro Cultural General San Martín la Liga Termense de Fútbol, se realizó la entrega de los premios a los clubes que se consagraron campeones de las categorías sub 13, 15 y 19. La oportunidad también fue propicia para reconocer y distinguir a los jugadores que se destacaron en cada una de las categorías formativas del fútbol de la liga termense. En la premiación estuvieron presentes el presidente de la liga, Omar Bohórquez, dirigentes del fútbol, el intendente Miguel Mukdise y el secretario de Gobierno, Jorge Mukdise. Recibieron los premios como campeón del sub 13, Los Dorados y subcampeón, Sebastián Legresti. En tanto que en la Sub15 el campeón Villa Balnearia mientras que segundo se ubicó Sector el Alto. Finalmente, en la categoría mayor, la Sub19, el campeón fue La Costanera y subcampeón se consagró el club Termas. Como mejores jugadores fueron elegidos en el Sub13, Juan José Díaz de Los Dorados. Por el Sub15, José Daniel Chapa de Villa Balnearia y por el sub 19, Bruno Alexander Rivero de La Costanera. Como Revelación se destacaron en el Sub13, Álvaro Exequiel Servando de Sebastián Legresti; por el Sub15, Mario Manuel Suárez de Sector el Alto y por el sub 19, Gabriel Nazareno Maciel del club Termas. Los goleadores fueron los siguientes: por el sub 13, Álvaro Exequiel Servando de Legresti y Jonás Emir Ceres de Los Dorados con 8 goles; por el sub 15 Alexis Damián Villalba de Los Dorados con 7 goles y Sub19 Pablo Nahuel Sánchez de La Costanera. Como mejores arqueros fueron elegidos en el Sub13 Alex Leonardo Soria de Sebastián Legresti con 1 gol en contra; en el Sub15 Alex Daniel Albornoz con 4 goles recibidos de Villa Balnearia y por el Sub19 Lucas David Sánchez de La Costanera con 8 goles en contra. 