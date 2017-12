El Torneo Anual y una fecha con partidos muy importantes

06/12/2017 - Este sábado, en las canchas del Gremio Municipal, se disputará la decimoséptima fecha del Torneo Anual 2017, que organiza la Agrupación de Fútbol Infantil Santiagueña (Afis). Este certamen está reservado para equipos de escuelitas de fútbol de las categorías 2003/04 (unificada), 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010/11/12 (no competitiva). Los partidos comenzarán a las 18.30 y se extenderán hasta la noche, para que los chicos no tengan que soportar las altas temperaturas que se registran durante el día. Esto fue posible gracias al esfuerzo conjunto de los dirigentes de la Afis, las escuelitas de fútbol que la componen y los padres de los chicos, quienes lograron iluminar las canchas del predio para que esto sea una realidad. El certamen va ingresando en su recta final, por lo que los partidos del próximo sábado tendrán un gran valor de cara a la definición de los campeones de cada categoría. Programación El programa de partidos es el siguiente: Categoría 2003/04: 18, Jorge Donis vs. Candi y Güemes vs. Máster; 18.30, Yanda vs. Real y Café Rodríguez vs. Orlando Leiva; 23, Raúl Pinto vs. Villa Las Delicias. Categoría 2005: 19, Güemes vs. Campeones del 28; Sportivo Santiago vs. Juventud Ferroviaria; Jorge Donis vs. Raúl Pinto y Candi vs. Café Rodríguez. 19.25, Walter Toloza vs. Orlando Leiva; Las Pulgas vs. Los Peques; Atlas vs. Niños Unidos y Jorge Donis vs. Yanda. Categoría 2006: 19.50, Raúl Pinto vs. Integral; Atlas vs. Máster; Las Pulgas vs. Güemes y Niños Unidos vs. Niños Felices; 20.15, Café Rodríguez vs. Candi. Categoría 2007: 20.15, Orlando Leiva vs. Yanda; 20.40, Atlas vs. Los Peques y Walter toloza vs. Güemes; 21.10, Las Pulgas vs. Juventud Ferroviaria y Real vs. Niños Unidos; 21.35, Integral vs. Sportivo Santiago. Categoría 2008: 21.35, Jorge Donis B vs. Los Peques; 22.30, Villa Las Delicias vs. Niños Felices y Jorge Donis A vs. Integral; 23, Café Rodríguez vs. Sportivo Santiago. Categoría 2009: 20, Orlando Leiva vs. Güemes A; 20.35, Yanda vs. Güemes B; 20.50, Los Peques vs. Las Pulgas; 21.15, Walter Toloza vs. Sportivo Santiago; 21.40, Juventud Ferroviaria vs. Niños Unidos; 22, Real vs. Integral y 22.30, Atlas vs. Master. Categoría 2010/11/12 (no competitiva): 20, Güemes vs. Sportivo Santiago; 20.25, Orlando Leiva vs. Raúl Pinto; 20.50, Integral vs. Las Pulgas; 21.15, Café Rodríguez vs. Juventud Ferroviaria; 21.40, Niños Unidos vs. Niños Felices y 22, Real vs. Los Peques