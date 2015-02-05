CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de Diciembre 2017
A LAS 23.30 GOLPE AL CORAZÓN.
Por El Liberal
06/12/2017 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 NICK JR.
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)
23.30 GOLPE AL CORAZÓN
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INSTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 TODAS LAS TARDES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 LA VIDA DE LOS PÁJAROS
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
CANAL 13
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 ÉSTE ES EL SHOW
18.30 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LUNFARDO ARGENTINO
19.00 GIGANTES DEL SUR
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 SANTIAGO GOLF TOUR
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2DA. EDICIÓN
22.30 OTRA CANCHA
23.30 BÁSQUET POR EL 14: INDEPENDIENTE VS. MITRE
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA CABRITA EXPRESS
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EN PLENITUD
22.30 LA FIJA
PELÍCULAS
CINEMAX
07.08 CORONA NAVIDEÑA
08.53 UN AMIGO MUY ESPECIAL
10.26 CADENA DE FAVORES
12.52 EL REY ESCORPIÓN
14.36 LOS FEDERALES
17.07 FESTIVAL DE CINE DE TORONTO 2017
17.35 EL HERMANO DE SANTA
19.50 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO
22.00 EL REY ESCORPIÓN
23.43 EL HOMBRE QUE NUNCA ESTUVO
TCM
06.50 LA PANTERA ROSA
07.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
07.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
08.12 LA NIÑERA
08.38 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
09.04 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
09.30 LA NIÑERA
09.56 MI PERRO SKIP
11.51 LA LAGUNA AZUL
13.49 REGRESO A LA LAGUNA AZUL
15.40 EN BUSCA DE UN SUEÑO
17.32 PESCADOR DE ILUSIONES
20.05 EL MISTERIO DE LA LIBÉLULA
22.00 LÍNEA MORTAL
TNT
07.14 MIMZY. LA PUERTA AL UNIVERSO
09.00 VALIENTE
10.43 ¿CÓMO SABER SI ES AMOR?
13.03 LOS ROMPEBODAS
15.22 RATATOUILLE
17.29 IRON MAN 3
19.57 EL TESORO DEL AMAZONAS
22.00 LIGERAMENTE EMBARAZADA
00.31 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
SPACE
06.00 THE CUP
07.32 COLD WAR
09.25 A CUALQUIER PRECIO
11.28 THE GREAT GHOST RESCUE
13.23 UN HOMBRE COMÚN
15.03 COMPROMISO
16.52 EL CÓDIGO SECRETO
18.33 BLINDSIDED
20.13 TESTIGOS
22.00 EL HOMBRE DE LOS PUÑOS DE HIERRO 2
23.47 TERMINATOR - LA SALVACIÓN
CINECANAL
09.00 NORTHPOLE
11.15 UNA NOCHE EN EL MUSEO 2
13.25 MI ABUELA ES UN PELIGRO
15.25 VIAJE A LAS ESTRELLAS
17.50 YO, ROBOT
20.05 UNA FAMILIA ESPACIAL
22.00 PADRES POR DESIGUAL
23.50 CASO 39
SONY
06.00 TEEN WOLF
07.00 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 THE VOICE
13.00 EL FACTOR X
14.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
15.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
A DÓNDE IR
PLAZA LIBERTAD
(LIBERTAD Y TUCUMÁN)
* MARTES Y JUEVES, DE 19.30 A 21, TALLERES GRATUITOS DE DANZAS CON
ADELA SAAVEDRA Y MIGUEL SERRANO.
CLUB HURACÁN
(ROCA Nº 135)
EL SÁBADO 9, A PARTIR DE LAS 22, “PEÑA DEL ENCUENTRO”. ACTUARÁN
“DEMI” CARABAJAL, ENRIQUE MARQUETTI, METACHANGO, ALE CARABAJAL
4TETO, ULTRAVIOLETA Y LA PAISANADA.
CINE TEATRO RENZI
(BESARES 151)
* LUNES 11, A LAS 21, GALA DE FIN DE AÑO, PURA CANDELA. ACADEMIAS
INVITADAS.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
EL VIERNES 15, PEÑA “LA LUGAREÑA”. ACTUARÁN PABLO CARABAJAL
Y SANAVIRONES, MANUEL VILLARREAL, ALE CARABAJAL 4TETO, KIKE
OYOLA, CÓNDOR LÓPEZ, LUCAS CÁCERES Y AVENIDA FOLK.
CASA DEL BICENTENARIO
(PARQUE AGUIRRE)
HASTA EL 17, DE 9 A 12 Y DE 18 A 21, INSCRIBEN, EN FORMA GRATUITA
PARA EL PRE FESTIVAL BARADERO 2018. POR INFORMES, LLAMAR AL
3854283047. LA SELECCIÓN PARA EL PRE BARADERO 2018 SE REALIZARÁ
EL 17, DESDE LAS 10.
CINES
SUNSTAR
GUERRA DE PAPÁS 2 (2D):
COMEDIA (ATP)
06/12-17:15 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00
(Subt)
EL HIJO DE PIE GRANDE (3D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
06/12- 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(3D):
CÓMIC (+ 13 AÑOS)
06/12 02/12-22:00 (Subt)
FELIZ DÍA DE TU MUERTE
(2D): TERROR (+ 13 AÑOS)
06/12-18:00 (Cast) 20:10 (Cast) 22:30
(Subt)
LA FAMILIA MONSTER (2D)
AVENTURA, (ATP)
06/12-17:10 (Cast)
ASESINATO EN EL EXPRESO
DE ORIENTE (2D)
SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
06/12 -19:30 (Subt)
LA BATALLA DE LOS SEXOS
(2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
06/12-22:00 (Subt)
EL HIJO DE PIE GRANDE (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
06/12- 17:30 (Cast)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(2D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
06/12-20:00 (Cast) 22:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
LA LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13
AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D - 17:30 - 22:40 (TODOS
LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 20:00- (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/
LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:50- 23:10 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
CASTELLANO 2D 18:10 - 20:30 (TODOS
LOS DIAS)
Lunes, martes y miércoles $65
FELIZ DÍA DE TU MUERTE APTA
13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR).
CASTELLANO 2D - 21:00 - 22:30
(TODOS LOS DÍAS)
EL HIJO DE PIE GRANDE Apta
13 años
CASTELLANO 2D - 18:10 - 20:30 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65