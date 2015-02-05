CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de Diciembre 2017

A LAS 23.30 GOLPE AL CORAZÓN.

06/12/2017 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)

23.30 GOLPE AL CORAZÓN

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 INSTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 TODAS LAS TARDES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 LA VIDA DE LOS PÁJAROS

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

CANAL 13

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 ÉSTE ES EL SHOW

18.30 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LUNFARDO ARGENTINO

19.00 GIGANTES DEL SUR

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 SANTIAGO GOLF TOUR

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2DA. EDICIÓN

22.30 OTRA CANCHA

23.30 BÁSQUET POR EL 14: INDEPENDIENTE VS. MITRE

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.30 POLI 24

14.00 BMX SANTIAGO

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA CABRITA EXPRESS

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EN PLENITUD

22.30 LA FIJA

PELÍCULAS

CINEMAX

07.08 CORONA NAVIDEÑA

08.53 UN AMIGO MUY ESPECIAL

10.26 CADENA DE FAVORES

12.52 EL REY ESCORPIÓN

14.36 LOS FEDERALES

17.07 FESTIVAL DE CINE DE TORONTO 2017

17.35 EL HERMANO DE SANTA

19.50 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO

22.00 EL REY ESCORPIÓN

23.43 EL HOMBRE QUE NUNCA ESTUVO

TCM

06.50 LA PANTERA ROSA

07.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

07.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

08.12 LA NIÑERA

08.38 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

09.04 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

09.30 LA NIÑERA

09.56 MI PERRO SKIP

11.51 LA LAGUNA AZUL

13.49 REGRESO A LA LAGUNA AZUL

15.40 EN BUSCA DE UN SUEÑO

17.32 PESCADOR DE ILUSIONES

20.05 EL MISTERIO DE LA LIBÉLULA

22.00 LÍNEA MORTAL

TNT

07.14 MIMZY. LA PUERTA AL UNIVERSO

09.00 VALIENTE

10.43 ¿CÓMO SABER SI ES AMOR?

13.03 LOS ROMPEBODAS

15.22 RATATOUILLE

17.29 IRON MAN 3

19.57 EL TESORO DEL AMAZONAS

22.00 LIGERAMENTE EMBARAZADA

00.31 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

SPACE

06.00 THE CUP

07.32 COLD WAR

09.25 A CUALQUIER PRECIO

11.28 THE GREAT GHOST RESCUE

13.23 UN HOMBRE COMÚN

15.03 COMPROMISO

16.52 EL CÓDIGO SECRETO

18.33 BLINDSIDED

20.13 TESTIGOS

22.00 EL HOMBRE DE LOS PUÑOS DE HIERRO 2

23.47 TERMINATOR - LA SALVACIÓN

CINECANAL

09.00 NORTHPOLE

11.15 UNA NOCHE EN EL MUSEO 2

13.25 MI ABUELA ES UN PELIGRO

15.25 VIAJE A LAS ESTRELLAS

17.50 YO, ROBOT

20.05 UNA FAMILIA ESPACIAL

22.00 PADRES POR DESIGUAL

23.50 CASO 39

SONY

06.00 TEEN WOLF

07.00 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 THE VOICE

13.00 EL FACTOR X

14.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

A DÓNDE IR

PLAZA LIBERTAD

(LIBERTAD Y TUCUMÁN)

* MARTES Y JUEVES, DE 19.30 A 21, TALLERES GRATUITOS DE DANZAS CON

ADELA SAAVEDRA Y MIGUEL SERRANO.

CLUB HURACÁN

(ROCA Nº 135)

EL SÁBADO 9, A PARTIR DE LAS 22, “PEÑA DEL ENCUENTRO”. ACTUARÁN

“DEMI” CARABAJAL, ENRIQUE MARQUETTI, METACHANGO, ALE CARABAJAL

4TETO, ULTRAVIOLETA Y LA PAISANADA.

CINE TEATRO RENZI

(BESARES 151)

* LUNES 11, A LAS 21, GALA DE FIN DE AÑO, PURA CANDELA. ACADEMIAS

INVITADAS.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

EL VIERNES 15, PEÑA “LA LUGAREÑA”. ACTUARÁN PABLO CARABAJAL

Y SANAVIRONES, MANUEL VILLARREAL, ALE CARABAJAL 4TETO, KIKE

OYOLA, CÓNDOR LÓPEZ, LUCAS CÁCERES Y AVENIDA FOLK.

CASA DEL BICENTENARIO

(PARQUE AGUIRRE)

HASTA EL 17, DE 9 A 12 Y DE 18 A 21, INSCRIBEN, EN FORMA GRATUITA

PARA EL PRE FESTIVAL BARADERO 2018. POR INFORMES, LLAMAR AL

3854283047. LA SELECCIÓN PARA EL PRE BARADERO 2018 SE REALIZARÁ

EL 17, DESDE LAS 10.

CINES

SUNSTAR

GUERRA DE PAPÁS 2 (2D):

COMEDIA (ATP)

06/12-17:15 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00

(Subt)

EL HIJO DE PIE GRANDE (3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

06/12- 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(3D):

CÓMIC (+ 13 AÑOS)

06/12 02/12-22:00 (Subt)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE

(2D): TERROR (+ 13 AÑOS)

06/12-18:00 (Cast) 20:10 (Cast) 22:30

(Subt)

LA FAMILIA MONSTER (2D)

AVENTURA, (ATP)

06/12-17:10 (Cast)

ASESINATO EN EL EXPRESO

DE ORIENTE (2D)

SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

06/12 -19:30 (Subt)

LA BATALLA DE LOS SEXOS

(2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

06/12-22:00 (Subt)

EL HIJO DE PIE GRANDE (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

06/12- 17:30 (Cast)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(2D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

06/12-20:00 (Cast) 22:30 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

LA LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13

AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D - 17:30 - 22:40 (TODOS

LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 20:00- (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/

LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:50- 23:10 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

CASTELLANO 2D 18:10 - 20:30 (TODOS

LOS DIAS)

Lunes, martes y miércoles $65

FELIZ DÍA DE TU MUERTE APTA

13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR).

CASTELLANO 2D - 21:00 - 22:30

(TODOS LOS DÍAS)

EL HIJO DE PIE GRANDE Apta

13 años

CASTELLANO 2D - 18:10 - 20:30 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

 
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