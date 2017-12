ARA San Juan: "No vamos a hacer duelo hasta que los traigan"

Hoy 22:53 -

En las últimas horas, las familias de los tripulantes del submarino ARA San Juan le contestaron al ministro de Defensa Oscar Aguad luego de que éste considerara que los marinos estaban “todos muertos”.

Te recomendamos: "Lo desfiguraron a patadas porque pensaron que era chileno"

“Cuando ayer escuché al ministro lo tomé como una falta de respeto. Con qué derecho dice que no están vivos si no hay nada; no encontraron nada, ni siquiera el submarino, es una total falta de respeto. En cambio, acá en la base naval de Mar del Plata sentimos que nos tratan muy bien, nos acompañan”, aseguró Luisa Rodríguez, madre de Hernán, suboficial a bordo del San Juan.

Y agregó: “No vamos hacer duelo, hasta que nuestros hijos estén acá, hasta que los traigan. Se olvidan que son 44 hijos de la patria. Yo no le deseo el mal a nadie, pero me gustaría saber si es el hijo de uno de ellos, dejan de buscar o suspenden la búsqueda”.

Por último, el padre de Fernando Villarreal manifestó: “He tenido noticias de lo que dijo, no era un lugar adecuado para decir eso. Si bien teníamos la información de que había comenzado una nueva etapa en la búsqueda, nosotros, mantenemos la esperanza”.