Emotiva despedida

06/12/2017 -

Dirigiéndose a los docentes, la gobernadora Claudia de Zamora expresó: "Yo quiero despedirme de la comunidad educativa de mi provincia agradeciéndoles de todo corazón, el trabajo que hemos realizado entre todos. Agradezco a todos los que durante estos cuatro años, me recibieron en sus comunidades educativas, con sus guardapolvos blancos, sus cuadernos prolijos, sus abrazos, sus cantos, sus poesías y sus sonrisas. También a quienes se acercaron con mucho respeto a realizar algún pedido. Pude ver en cada una de sus demandas el amor por su escuela, las ganas de progresar y junto a ellas la convicción que compartimos de que la Educación es lo único que nos hace libres y nos garantiza ese futuro de realizaciones por el que todos trabajamos.

Agradezco a todos los docentes, que mantuvieron siempre abiertas las puertas de las escuelas, y que muchas veces venciendo dificultades, han seguido pensando que sus alumnos los necesitan trabajando por y para ellos, y que las diferencias y los problemas se pueden resolver, usando el diálogo como herramienta fundamental para lograr nobles objetivos. En ese sentido vaya un especial agradecimiento a la Mesa de Diálogo y Trabajo Docente en cuyo ámbito conseguimos numerosos logros para la docencia santiagueña; al personal administrativo y no docente del sistema educativo; y a las familias, por el permanente acompañamiento, sin el cual no se completaría la tarea de educar.

Llevo conmigo, en lo más profundo de mi corazón, todo el cariño que muchas veces me brindaron. Todos saben que cuando de educación se trata, pienso más que como gobernadora, como una mujer y madre santiagueña, y que cada vez que me he sentado al lado de un niño en su aula -en cualquier escuela que visité- para ver su cuaderno como hago con el de mis hijos todos los días, me he emocionado cada vez que vi plasmado allí, el amor de un docente con vocación, sabiendo que esa vocación, está formando un verdadero ciudadano.

Con ese agradecimiento y con mucha esperanza, doy por finalizado, a partir del próximo 7 de diciembre, el ciclo lectivo 2017, deseándoles a todos, un feliz descanso y muchos éxitos en todas las metas que se propongan para el año próximo y para los años venideros.

Que Dios y la Virgen los acompañe e ilumine siempre. Muchas gracias".