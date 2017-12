Pinola siente que no está en su mejor momento

Fotos VISIÓN. Javier Pinola es consciente de que no le está aportando todo lo que le debería dar a River Plate que no encuentra el rumbo.

06/12/2017 -

El defensor de River, Javier Pinola, hizo una fuerte autocrítica sobre su presente y el del equipo de Núñez, al sostener que no está conforme con su nivel y por esa razón "salir fue un buen mensaje", dado que "son decisiones que toma el entrenador por el bien del equipo".

"Lo estuvimos hablando y yo no pido explicaciones, lógicamente esperaba mucho más para dar pero son tiempos de adaptación y de ir creciendo", manifestó Pinola en rueda de prensa después del entrenamiento del plantel "millonario".

El futbolista de 34 años, que fue suplente contra Newell’s (derrota por 3-1 en el Monumental) y volvió a la titularidad contra Gimnasia La Plata, en otra caída de River por la Superliga (2-1), con en otra floja actuación individual, contó que la rotación "fue hablada con (Marcelo) Gallardo, aunque a nadie le gusta salir".

Pinola consideró que la derrota contra Lanús, por las semifinales de la Copa Libertadores de América, luego de ir ganando la serie por 3-0, fue "durísima" para el grupo.

"El dolor del partido con Lanús no te lo saca nadie. Se lo tiene que sacar uno mismo en cómo lo toma. No me interesó que haya perdido Lanús o ganado Gremio la final", señaló el zaguero central.

Pinola opinó que a River le "falta compromiso para atacar y defender. Jugamos 20 minutos bien y después parece que perdemos la memoria. Tenemos mucho para corregir".

Sobre su rendimiento personal, el ex Rosario Central comentó que "por ahí fallé en no hablar más porque traté de ser respetuoso con todo lo que se había hecho en el grupo y en los jugadores. Por ahí si hablaba más me daba confianza, pero son cosas que pasan y hay que corregirlas para el futuro. Quise ser respetuoso y luego llegaba a casa y me decía por qué no dije tal o cual cosa, hubiera sido positivo".

En referencia a las razones del mal funcionamiento del equipo, Pinola expresó que "corremos todos y a altas intensidades, pero no estamos corriendo bien, porque si perdemos es por algo. Hay que tomar decisiones mejores en todos lo sectores del campo de juego y meternos en la cabeza que al perder la pelota hay que recuperar o si no podemos tratar de acomodarnos", analizó.