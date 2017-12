Néstor Gorosito se alejaría de San Martín de San Juan

06/12/2017 -

Néstor Raúl Gorosito dejará de ser el entrenador de San Martín de San Juan cuando termine el torneo luego de no haber llegado a un acuerdo para renovar el contrato. Según reconocieron fuentes cercanas a la institución, "Pipo" dirigirá su último partido frente a Defensa y Justicia, el lunes a las 19.15, por la duodécima fecha de la Superliga.

Gorosito había asumido a fines del año pasado y realizó una buena campaña, por lo que el club quiso renovarle el contrato. Sin embargo, las charlas entre el entrenador y la Comisión Directiva no llegaron a un buen puerto y salvo que alguna parte ceda, se terminará su ciclo. En este torneo, San Martín acumuló cinco victorias, cuatro derrotas y dos empates. "No hubo ningún problema con Pipo, el tema es que tuvimos varias charlas y lo que pretende ganar él es una cifra muy elevada, que no estamos dispuestos a abonar", dijo uno de los dirigentes más importantes del "Verdinegro". En declaraciones formuladas TyC Sports, el entrenador reconoció que "estamos muy cómodos en San Juan, con los dirigentes y en la provincia".