Mauricio Larriera renunció a su cargo de entrenador en el "Tomba"

06/12/2017 -

El uruguayo Mauricio Larriera renunció ayer como entrenador de Godoy Cruz y le atribuyó su decisión a no poder plasmar su idea dentro del campo de juego. Luego de despedirse del plantel, el DT explicó: "No logré que el equipo luciera dentro de la cancha. Nosotros establecimos algunos objetivos y otros que tienen que ver desde el punto estadístico. Hoy dejamos al club en Copa Sudamericana. Uno de los objetivos que no se pudo cumplir fue no continuar en la Libertadores y no avanzar en la Copa Argentina".

El "Tomba" fue eliminado en octavos de final por el campeón Gremio, aunque Larriera sólo dirigió la revancha porque en la ida estaba Lucas Bernardi. En tanto, Rosario Central lo sacó de la Copa Argentina tras haberle ganado en cuartos de final, en un duelo en el que los mendocinos ganaban 2 a 0 y terminaron perdiendo 3 a 2. Larriera dijo que esa caída "marcó un antes y un después, nunca nos logramos levantar".

"Se hace difícil recuperarse de un golpe fuerte y el claro ejemplo es lo que le pasa a River tras perder en la Libertadores", agregó.