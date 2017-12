Fernández condicionó su continuidad como DT

06/12/2017 -

El entrenador Leonardo Fernández dejó en claro que no se conforma con un interinato en la primera de Rosario Central. El DT, que viene de ganar con la academia sus respetivos partidos ante Talleres y Boca, aseguró que si no tiene continuidad en su cargo al frente del primer equipo canalla buscará ‘otros horizontes’. Tras asumir en la primera canalla, Fernández consiguió dos triunfos en igualdad cantidad de presentación. Y con el plus que significó la resonante victoria de ayer frente al puntero Boca que significó la vuelta al triunfo en el Gigante de Arroyito. Desde ese lugar, el DT aseguró: ‘Esta es una etapa nueva. Después de dirigir estos últimos cuatro partidos del torneo si no tenemos continuidad en primera vamos a buscar otros horizontes’.

‘Uno va cumpliendo etapas y quiere progresar y crecer. Este es un muy buen punto para pegar ese salto’, manifestó en diálogo con radio Late, al tiempo que agregó: ‘Ya hicimos todas las inferiores, de sexta a reserva’.

Leo también destacó que el cuerpo técnico canalla ‘está formado por gente del club, somos hinchas, estamos muy felices por este presente’.