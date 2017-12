La relación que tienen los dos grandes de la Argentina

06/12/2017 -

Sobre si en el último tiempo tanto River como Boca miran lo que hace el rival, Barros Schelotto señaló que no cree que exista mucha diferencia entre uno y otro, dado que a su criterio "ambos clubes son grandes por sí solos y no tienen que ir viendo la derrota del rival". "Cuando jugaba en Boca no miraba la vereda de enfrente lo que pasaba. Ahora están más vigentes las dos eliminaciones de River sobre Boca en la Sudamericana (2014) y la Libertadores (2015), pero a medida que se alejan esas dos eliminaciones, no está tanto en juego eso", señaló.