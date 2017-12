"Me da tranquilidad saber que me va a dar un lugar"

06/12/2017 -

Ramón Ábila, quien jugará en Boca Juniors desde enero próximo proveniente de Huracán, sostuvo que siente "tranquilidad" por saber que el entrenador Guillermo Barros Schelotto le va a "dar lugar" en el plantel de uno de los punteros de la Superliga del fútbol argentino.

"Me da tranquilidad saber que Guillermo me va a dar lugar. Todavía no llegué ahí, no sé qué estilo le gustará. Si la metés adentro del arco seré el mejor del mundo; si no, dirán ‘este negro de mierda no puede jugar en Boca’, esto es fútbol", reflexionó en diálogo con TyC Sports el atacante.

Ábila, de 28 años, anotó cuatro goles en los nueve partidos que jugó en la Superliga para Huracán. En la novena jornada se desgarró por primera vez en su carrera, en un partido frente a Vélez Sársfield.

"Wanchope", de quien Boca adquirió el cincuenta por ciento de su pase a Cruzeiro de Brasil (la otra mitad pertenece a Huracán) se presentará a entrenar en su nuevo club el 2 de enero.

Precisamente por su paso en Cruzeiro, Ábila recibió el reconocimiento del club de Belo Horizonte por la obtención de la Copa de Brasil. "Wanchope" jugó ese torneo hasta 4º de final, donde eliminó a Palmeiras, motivo por el cual el club le reconoció su aporte y le envió la camiseta y la medalla de campeón.

"Me tiene sin cuidado si me creen o no que me lesioné. Hay médicos reconocidos y serios que me hicieron los estudios. No los tengo que mostrar, no me había desgarrado nunca. Si cuidaba las piernas por Boca me alejaba de la chance de jugar. Además, con Huracán peleábamos algo importante, que era sacar muchos puntos y era una responsabilidad para con mis compañeros y el club", afirmó "Wanchope".