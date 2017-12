"Demuestra que Santiago está bien administrada"

06/12/2017 -

Antonio Romano, secretario general del Sindicato de los Empleados Públicos de la provincia (Utepse), rescató que Santiago es una de las pocas provincias que otorga un bono, a "contrapelo" de las políticas nacionales.

"Demuestra una vez más que es una provincia bien administrada, que no ha contraído deudas", rescató y expuso que mientras Santiago "otorga a todos los empleados un bono", a "contrapelo", la Nación "anunció que no van a tener un bono los empleados públicos nacionales, ni tampoco los jubilados ni otro sector. Es un gobierno antibonos, antiayuda a los trabajadores", dijo el también diputado provincial.

Por ello, resaltó que la medida de la gobernadora Claudia de Zamora deja "contentos y satisfechos", a los trabajadores que terminan "un año con mucha preocupación por lo que se viene el próximo año con las políticas de Estado (nacional)". Al respecto, expuso que en la Casa Rosada plantean un "ajuste a los trabajadores y condicionar a las provincias para que saquen trabajadores, que echen trabajadores, que tampoco den aumento de sueldo algo significativo como siempre nosotros esperamos porque le peleamos a la inflación que es nuestro peor enemigo".

"Ahora tratan de hacer el ajuste con los jubilados, algo perverso, cuando uno más necesita el gobierno nacional piensa hacer caja con los jubilados", cuestionó.

"No dejan de ser una preocupación las políticas nacionales, pertenecemos a esta querida República, y éstas son políticas de Estado que pretendemos que no lleguen a nuestra provincia, nosotros hicimos bien los deberes, no hemos contraído deudas", reflejó Romano.