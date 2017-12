Atl. Madrid le puso fin a sus ilusiones en Inglaterra

Fotos ADIÓS. Los dirigidos por Simeone no pudieron concretar la última esperanza que tenían para seguir en carrera.

06/12/2017 -

Atlético Madrid de España, dirigido por Diego Simeone, quedó lejos de la hazaña deportiva con el empate como visitante ante Chelsea de Inglaterra por 1 a 1 y quedó eliminado de la Liga de Campeones de Europa.

El volante de Atlético Madrid, Saul Ñíguez (ST 11m) abrió la cuenta, mientras que el montenegrino Stefan Savic, en contra (ST 30m) selló la igualdad para el equipo inglés en el encuentro correspondiente a la sexta y última fecha del grupo C.

Los "colchoneros" necesitaban el triunfo y la caída de Roma de Italia, pero los italianos derrotaron como local a Qarabag de Azerbaiyán por 1 a 0, con gol de Diego Perotti (ST 8m).

El conjunto capitalino se clasificó primero con 11 puntos porque en la fase de grupos empató y derrotó a Chelsea (11) que finalizó segundo, seguido de Atlético Madrid (7) y Qarabag (2).

Por su parte, Barcelona de España, con el ingreso del astro Lionel Messi (ST 15m), logró el primer puesto del grupo D con el triunfo como local ante Sporting Lisboa de Portugal por 2 a 0 con goles de Paco Alcácer (ST 14m) y Jeremy Mathieu, en contra (ST 46m).

En la misma zona, Juventus de Italia venció como visitante a Olympiakos de Grecia 2 a 0 y quedó segundo.

Manchester United de Inglaterra derrotó a CSKA de Moscú por 2 a 1 y obtuvo el primer lugar del grupo A por encima de Basilea de Suiza que derrotó como visitante a Benfica de Portugal, con el defensor Lisandro López, por 2 a 0.

Por el grupo B, Bayern Munich de Alemania venció como local a París Saint Germain de Francia, con el ingreso de Giovani Lo Celso, por 3 a 1, pero no le alcanzó para el primer puesto porque los parisinos ganaron 3 a 0 en el duelo de ida.

Los clasificados a los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa hasta el momento son: Manchester United, Basilea, París Saint Germain, Bayern Munich, Roma, Chelsea, Barcelona, Juventus, Manchester City, Besiktas de Turquía, Tottenham y Real Madrid.

La fase de grupos de la Liga de Campeones finalizará mañana con los siguientes partidos: Grupo E: Liverpool vs. Spartak Moscú; Maribor vs. Sevilla.

Grupo F: Feyenoord vs. Nápoli; Shakhtar vs. Manchester City. Grupo G: Porto vs. Mónaco; Leipzig vs. Besiktas. Grupo H: Real Madrid vs. Borussia Dortmund; Tottenham vs. Apoel.