Will Smith presentará la serie "One strange rock"

06/12/2017 -

National Geographic anunció que Will Smith será el presentador de la nueva serie mundial de diez episodios "One strange rock" del realizador Darren Aronofsky y la productora Jane Root. Smith hizo el anuncio oficial en su página de Facebook con un video adelanto. Con Smith guiando al público en una travesía épica por el mundo y el espacio sideral, "One strange rock" promete ser un viaje alucinante dentro y fuera del planeta Tierra. Es la historia del planeta Tierra, este planeta tan curiosamente calibrado e interconectado, y las razones que lo hacen tan especial y vibrante de vida, a pesar de formar parte de un paisaje cósmico desconocido y hostil.