Echaron al director de "Bohemian Rhapsody"

06/12/2017 -

El realizador Bryan Singer fue despedido por el estudio 20th Century Fox como director de "Bohemian Rhapsody", la película biográfica del líder de Queen, Freddie Mercury, por sus repetidas ausencias al rodaje. "Bryan Singer ya no es el director de ‘Bohemian Rhapsody’", dice un comunicado de la compañía. Aunque el despido se produce a dos semanas de terminar la filmación, el estudio aún no anunció quién reemplazará a Synger, tarea que por el momento realiza el director de fotografía, Thomas Newton Sigel. La relación entre Bryan y el equipo no era la mejor e, incluso, se habían producido enfrentamientos entre Synger y actores.