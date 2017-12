Enrique Marquetti, con Jorge Rojas y "Demi" Carabajal

06/12/2017 -

¿Cómo vives este presente con actuaciones en tu provincia y también en otras?

Aunque más intermitentemente en otras provincias, vivo con alegría todo lo que me pasa. Estoy realizando presentaciones en lugares chicos, íntimos. Son espacios importantes, como lo es la peña "Del Encuentro", que se realizará este sábado en el club Huracán. Allí estaré presentando los temas de "Nuevo Sol", mi último disco y empezaré a preparar temas para un nuevo CD que saldrá en el 2018.

¿Con qué concepto vas a manejar a ese nuevo disco?

Va a ser similar a "Nuevo Sol" ya que vengo de un cambio desde el 2012, año en que pasé a ser solista; entonces, ya tiene una característica muy particular. En "Nuevo Sol", la mayoría de los temas que canto son propios y algunos compartidos con otros autores. Aquí he podido volcar mis formas propias, mis escrituras, mis armonías, la forma de ver la música y la propuesta de seguir apostando a distintos ritmos y no solamente a chacareras, zambas sino también abriendo siempre el panorama hacia otros géneros.

Dentro de esa apertura hacia otros géneros, ¿cuáles son los ritmos que más te gustan?

Siempre está relacionado con la música latina. Escucho mucha música latina y española. El tema que interpreté aquí ("Sol", que cantó en la Redacción de EL LIBERAL) tiene reminiscencias españolas y árabes. Y esto me gusta, como también me gusta el estilo de la rumba flamenca. Y todo está emparentado con la música latina. Estos ritmos son parientes y hermanos de nuestros ritmos.

¿Qué sensaciones te embargan cuando otros autores, como lo hizo Jorge Rojas con "Me había olvidado", toman tus temas y le dan su impronta?

Es una satisfacción enorme, porque uno sabe que va a ser escuchado por mucha gente. Jorge me invitó a su casa, donde tiene su estudio, para ver parte de la grabación de su disco donde incluyó "No me olvides". Me sentí muy halagado. Es un honor que un artista como Jorge Rojas se haya fijado en mi creación. Son momentos indescriptibles, pero hermosos.

Siempre has acompañado a noveles y a consagrados cantantes. Este sábado vas a ser consecuente con esa postura que tienes.

El hecho de compartir un escenario con los colegas es una satisfacción muy linda. Contribuir, por decirlo de alguna manera, es hermoso. Entre los colegas, por lo menos en el rubro que me toca a mí, hay mucha hermandad en el sentido de colaborar unos con otros, de ser solidarios. Cada uno nos prestamos el apoyo con el único interés de compartir nuestros proyectos. Es muy enriquecedor poder compartir ideas, momentos y espacios. Esa generosidad nos demuestra que todos somos iguales.

Con "Demi" Carabajal has compartido varios escenarios. ¿Hay como una hermandad con él o es por esa circunstancia del trabajo?

Tiene de las dos cosas. También hay como una necesidad de escucharnos porque es mutua la admiración. Eso está bueno porque genera una conexión. Nunca hemos compuesto junto, pero a cada uno de nosotros nos atraen las propuestas que tenemos. Todo esto es muy lindo porque así también nos enriquecemos con nuestras futuras actuaciones. Estoy muy feliz que se dé este tipo de conexiones, tanto con "Demi" como con otros colegas.