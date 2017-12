Fotos Las cuerdas vocales de Shakira, en peligro

Todo es silencio en torno de la salud de Shakira. La cantante colombiana suspendió toda su gira europea hasta 2018 por indicaciones de los médicos debido a una hemorragia en las cuerdas vocales. "Desafortunadamente, la hemorragia parece no haberse reabsorbido aún y mi pesadilla continúa. Y actualmente me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación", decía Shakira en el mensaje que publicó en sus redes sociales explicando su problema vocal el pasado día 15 de noviembre. Desde ese día no ha habido más información oficial sobre su estado de salud, pero sí han llegado noticias que indican que Shakira está siendo tratada por especialistas de la clínica Teknon de Barcelona que la visitan regularmente en su domicilio, según informa el diario español El País. Pero la preocupación de la artista por sus cuerdas vocales es tan grande que decidió volar hace unos días hacia Boston, Estados Unidos, para hacerse ver por el más importante cirujano del mundo: el laringólogo Steven M. Zeitels. Se trata del mismo médico que operó a Adele y a Sam Smith del mismo problema que afecta a la colombiana.