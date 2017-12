Guiñazú contó que Sandro "sufría por amor, lloraba por amor, gozaba por amor"

06/12/2017 -

En cuanto al primer beso, Graciela reveló: "A los 10 años dio su primer beso, y no fue robado. La nena tenía 8 años y vivía al lado del conventillo. Robertito le mandaba cartas y ella las respondía, hasta que se besaron en los labios, a unas cuadras de sus casas, en el fondo de la Parroquía San Juan Bautista. Roberto vivía enamorado. Solo o en pareja, estaba enamorado de la vida y el ‘amarte así’ era para él un estado sublime. Y en esa percepción tan a flor de piel más de una vez lloró por el querer de una mujer. No es error de tipeo: el ardiente seductor no siempre fue correspondido. Como todos, sufría por amor, lloraba por amor, gozaba por amor".