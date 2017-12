El juez será Ranciglio

06/12/2017 -

Sebastián Ranciglio será el árbitro que impartirá justicia entre Mitre y Brown de Adrogué. Así lo determinó el sorteo que se realizó ayer en la AFA. El resto de la grilla quedó así: Los Andes vs. Chicago (Pablo Echavarría), Atlético Rafaela vs. Flandria (Diego Ceballos), Gimnasia vs. San Martín (Ramiro López), Morón vs. G. Brown (Gerardo Méndez Cedro), Quilmes vs. Juventud Unida (Pedro Argañaraz), Dálmine vs. Almagro (Pablo Dóvalo), Aldosivi vs. Independiente Riv. (Nazareno Arasa), Boca Unidos vs. Agropecuario (Gastón Suárez), Riestra vs. Santamarina (Julio Barraza) y Sarmiento vs. Instituto (Lucas Comesaña).