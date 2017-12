Buscará su lugar en la Copa Argentina

Fotos OPORTUNIDAD. Mitre tendrá la chance el domingo de ganar y, si se dan un par de resultados, clasificar a la Copa Argentina. Y lo hará ante su gente.

06/12/2017 -

Mitre recibirá el próximo domingo, desde las 22, a Brown de Adrogué, en lo que marcará su último compromiso del año en la B Nacional. Y no es poco lo que se juega el conjunto santiagueño en esta duodécima fecha del certamen, ya que definirá su clasificación a la Copa Argentina 2018.

Si bien el objetivo primordial del equipo que dirige Arnaldo Sialle es y sigue siendo mantener la categoría (por ahora, está en la zona roja del descenso), no deja de ser ésta una linda chance para cerrar el año con una sonrisa ante su gente y la clasificación al certamen más federal del país.

Además, con un triunfo ante Brown podría cerrarse una noche perfecta ya que, automáticamente saldrá de la zona roja. Pero, además, si se dan un par de resultados, podría terminar también clasificado a la Copa Argentina. Sin dudas que, de darse todo esto, el equipo ganaría un plus de confianza para encarar el tramo final de la temporada, cuando se reanude la competencia en enero del año que viene. Y el ánimo del plantel y cuerpo técnico para encarar la pretemporada estaría mucho más elevado que ahora.

Las chances

Lo primero que hay que saber es que serán doce los equipos de la B Nacional que se clasifiquen a la edición 2018 de la Copa Argentina. Y no serán los doce primero de la tabla de posiciones, si no los doce primeros de la tabla de promedios para la Copa. Esto se hace porque, tras el parate del fin de semana, no todos los equipos tendrán doce partidos jugados si no que algunos (doce para ser más precisos) tendrán once porque ya cumplieron con su fecha libre, mientras el resto lo hará recién el año que viene.

De acuerdo con los promedios para la Copa, ya hay ocho equipos clasificados. Ellos son: Villa Dálmine, Almagro, Juventud Unida de Gualeguaychú, Atlético Rafaela, Aldosivi, Agropecuario Argentino, Guillermo Brown de Puerto Madryn y Brown de Adrogué. Hay siete equipos que ya no tienen chances de clasificarse y son: Deportivo Morón, Nueva Chicago, Sarmiento de Junín, Ferro carril Oeste, Flandria, Boca Unidos y Deportivo Riestra. Los restantes diez equipos pelearán por los cuatro cupos que quedan. Por ahora, los que están clasificando son: San Martín de Tucumán, Gimnasia de Jujuy, Los Andes e Instituto. Y los que también tienen chances son: Sportivo Estudiantes, Santamarina, Mitre, Quilmes, All Boys e Independiente Rivadavia.

¿Qué tiene que pasar para que el "Aurinegro" se clasifique? Antes que nada deberá ganarle a Brown de Adrogué. Con eso superará a Estudiantes de San Luis, que quedará libre esta fecha y a All Boys (su partido con Ferro se postergó para el año que viene). Pero también necesita superar a Santamarina (será visitante de Riestra) y Quilmes (recibirá a Juventud Unida). Con ambos iguala en promedio, por lo que si todos ganan, se recurrirá a la diferencia de gol. Pero aún le restaría superar un equipo más de los que por ahora están clasificando. San Martín recibirá a Gimnasia y al "Auri" le convendría un triunfo del local. Otra posibilidad es que Instituto, que visita a Sarmiento, pierda. O que pierda Los Andes, que recibirá a Sarmiento. Si Mitre empata, sus chances se reducen.