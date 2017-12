En el arranque de la campaña catalana, retiran la orden de captura contra Puigdemont

06/12/2017 -

BARCELONA, España. La Justicia española dio un golpe de efecto en el arranque de la campaña para las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña, al retirar las órdenes europea e internacional de detención contra el expresidente Carles Puigdemont, quien por ahora no asumirá el riesgo de regresar a España.

Los partidos independentistas consideraron que la decisión judicial es una "trampa", mientras la oposición "constitucionalista" celebró la medida por considerar que contribuye a "normalizar" la campaña y resta argumentos de "victimismo" a los secesionistas.

El juez del Tribunal Supremo español, Pablo Llarena, adoptó la decisión por razones jurídicas, para evitar que Puigdemont y los cuatro exconsejeros de su gobierno cesado -que permanecen con él en Bruselas- se pudieran beneficiar de una extradición para ser juzgado por algunos de los delitos que se le imputan.

No obstante, la medida tiene también trascendencia política y electoral, puesto que Puigdemont ya no puede esgrimir tan claramente que no puede regresar a España para hacer campaña en Cataluña.