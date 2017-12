Lanzaron la campaña de prevención de accidentes por el uso de pirotecnia

06/12/2017 -

El Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi) "Eva Perón", lanzó la campaña de prevención de accidentes por uso de pirotecnia denominado "La pólvora y los niños no son buena pareja", y desde el servicio de Educación para la Salud en conjunto con el Ministerio de Salud, elaboraron folletería para concientización sobre esta problemática.

"El uso de pirotecnia durante las fiestas de fin de año es una práctica popular esperada por adultos y niños que puede convertirse, por un descuido, en un hecho para lamentar, es por ello que hay que tomar ciertos recaudos y los niños deben estar siempre supervisados por un adulto", indicaron el director del centro asistencial, Dr. Leandro Gamba, y la Lic. Beatriz Eljall, del equipo de educadores sanitarios.

"Todos los años se plantean una serie de incidentes que van desde quemaduras muy simples a quemaduras muy severas que hace que nos veamos en la obligación de realizar como todos los años campañas para prevenir estos accidentes", amplió Gamba.

La Lic. Eljall informó que la campaña comenzó con pegatina de carteles en salas de internación, consultorios externos, hall central y el hogar del Cepsi.

"Hay que tener en cuenta que se pueden producir no solo quemaduras sino también lesiones oculares y auditivas por el estruendo. Aconsejamos que, si no ha explotado el elemento pirotécnico, no hay que acercarse, y no guardar los cohetes en los bolsillos ya que pueden explotar y lesionar zonas muy delicadas", dijo.