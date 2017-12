A los familiares de los tripulantes les pidieron que "desocupen" los hoteles

-

Familiares de los 44 tripulantes del submarino desaparecido, denunciaron ante la prensa que les comenzaron a ofrecer pasajes de regreso a sus ciudades como así también les sugirieron dejar los hoteles que ocupan, todo a cargo de la Armada.

Según publica La Nación, la madre de uno de los tripulantes comentó enojada que le ofrecieron pasajes para que pasado mañana regrese a su casa y ella los rechazó: “Acá me quedo y de acá no me voy hasta que me traigan a mi hijo", avisó la mujer, que está acompañada por otros de sus hijos. Además, solicitó que los pasajes sean abiertos, para que ella sea quien decida cuando regrese.

Otra de las madres dijo que a partir del día 15, deberán liberar las habitaciones que ocupan en los hoteles. Por supuesto, piensa igual que la otra mamá: "Si es necesario dormiré en la puerta de la Base Naval".

Por otro lado, denunciaron que indirectamente y por "recomendaciones" de los jefes navales, no debían realizar declaraciones a los medios de prensa. Sin embargo hay otros familiares que aseguran que el propio contraalmirante Gabriel González, siempre les dijo que "pueden hablar con toda la libertad".