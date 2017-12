ARA San Juan | Balbi: "No eran llamadas de emergencia"

Fotos Balbi

Hoy 12:32 -

El vocero de la Armada Enrique Balbi dijo que las ocho llamadas que el submarino ARA San Juan hizo a la Base Naval de Mar del Plata antes de desaparecer fueron entre el 14 y el 15 de noviembre y que no eran de emergencia.

"No son llamadas de emergencia. Desde que tuvo la falla y avisa que había sido subsanada, no dejan de ser intentos de Internet. Por lo tanto no son llamadas de emergencia", explicó Balbi.

El ARA San Juan llevaba 44 tripulantes al momento de su desaparición y su última comunicación fue el 15 de noviembre, cuando reportó una falla en las baterías, desperfecto que según la fuerza "fue subsanado".

Balbi dijo que la última comunicación que se tuvo con el navío fue una llamada de voz a través de telefonía satelital y que no indicaba emergencia. "Iba en inmersión a plano de periscopio, con rumbo a Mar del Plata. Su intención era ir a plano profundo para inspeccionar la falla", explicó el Capitán de Navío.