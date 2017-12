Messi: "Si nos va mal en el Mundial, tenemos que desaparecer todos"

Fotos "Es la última oportunidad para nosotros".

En una entrevista reciente, Lionel Messi habló sobre la Argentina y el Mundial de Rusia 2018. “Si nos va mal, tenemos que desaparecer todos de la Selección”, aseguró el mejor jugador del mundo.

“Creo que ésta es la última oportunidad para esta camada. Hay mucha ilusión. Si nos va mal, tenemos que desaparecer todos de la Selección, va a ser muy complicado porque van a ser muchos años que estamos en la Selección, muchos partidos. La gente se cansa y quiere ver caras nuevas”, afirmó.

Para Messi, a la Argentina “no le alcanza para ser campeón”. “Tenemos que mejorar si aspiramos a ser campeones del mundo. Hay tiempo para prepararnos. Brasil está muy bien, España tiene grandísimos jugadores, Alemania es fuerte, Francia tiene muy buen equipo, hoy están por encima de nosotros”, expresó.

Por último, el 10 del Barcelona confesó que decidió reducir sus partidos en el club para llegar en mejor forma al torneo mundialista. “Entendí que el año es largo, que hay momentos en la temporada que son más duros que otros, y que van pasando los años, el cuerpo te pasa factura. Y sí, todavía me cuesta no jugar o salir, pero me di cuenta y entiendo qué es lo mejor”, cerró.