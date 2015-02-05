CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de Diciembre 2017
A LAS 00.15 #HASHTAGVIAJEROS
Por El Liberal
Hoy 20:06 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)
23.15 GOLPE AL CORAZÓN
00.15 #HASHTAGVIAJEROS
00.45 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE JOSÉ
18.00 TODAS LAS TARDES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 LA VIDA DE LOS PÁJAROS
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
CANAL 13
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 ÉSTE ES EL SHOW
18.30 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
11.30 PARA TODA MUJER
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 LUNFARDO ARGENTO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PAYE
19.00 OTRA CANCHA
20.00 SANTIAGO GOLF TOUR
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 EL PODIO
23.00 EN VIAJE
CANAL 4
14.00 LA FIJA
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 DEPORTE EXPRESS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.57 SPACE JAM. EL JUEGO DEL SIGLO
08.34 NO ME QUITES A MI NOVIO
10.47 ENEMIGO PÚBLICO
13.20 PLAN DE VUELO
15.11 PARANOIA
17.11 TRAIDOR
19.26 ENEMIGO PÚBLICO
22.00 DEATH RACE. LA CARRERA DE LA
MUERTE
23.59 LOS CONDENADOS
TCM
08.12 LA NIÑERA
08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
09.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
10.20 LA NIÑERA
10.46 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.53 PESCADOR DE ILUSIONES
14.26 EL MISTERIO DE LA LIBÉLULA
16.20 LAS EX NOVIAS DE MI NOVIO
18.15 NO NOS DEJES COLGADAS
19.59 SUEÑOS DE AMOR
22.00 MISS SIMPATÍA
TNT
06.03 MIMZY. LA PUERTA AL UNIVERSO
07.48 RESCATE EN LA ANTÁRTIDA
10.03 SUEÑOS DE AMOR
12.04 RATATOUILLE
14.13 PAPÁ SE VOLVIÓ LOCO
16.02 EL TESORO DEL AMAZONAS
18.06 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
20.03 UNA PAREJA EXPLOSIVA
22.00 EL LLANERO SOLITARIO
00.56 BUENOS VECINOS
SPACE
06.36 THE GREAT GHOST RESCUE
08.30 BLINDSIDED
10.07 LA VENGANZA DEL YETI
11.57 COMPROMISO
13.43 RIESGO TOTAL
15.52 EL IMPLACABLE
17.54 TESTIGOS
19.38 RÁPIDO Y FURIOSO
21.48 TERMINATOR - LA SALVACIÓN
CINECANAL
09.00 STAR FILES
09.15 CREPÚSCULO - LA SAGA - ECLIPSE
11.25 ACE VENTURA, UN DETECTIVE DIFERENTE
13.05 ACE VENTURA. UN LOCO EN ÁFRICA
14.50 NUNCA ME DEJES SOLA
16.45 GARFIELD. LA PELÍCULA
18.15 YO, ROBOT
20.20 LA ERA DE HIELO 4
22.00 CASO 39
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 THE VOICE
13.00 EL FACTOR X
14.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
15.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 THE VOICE
23.00 CANAL SONY PRESENTA. ABEL PINTOS
A DÓNDE IR
LA POSTA
RUTA 34 Y AVDA. SAN MARTÍN,
BELTRÁN)
+ VIERNES 8, A LAS 22, LOS KIJANOS,
EL PULPO HEREDIA, Y EL
DJ OMAR.
CLUB HURACÁN
(ROCA Nº 135)
EL SÁBADO 9, A PARTIR DE LAS
22, “PEÑA DEL ENCUENTRO”. ACTUARÁN
“DEMI” CARABAJAL, ENRIQUE
MARQUETTI, METACHANGO,
ALE CARABAJAL 4TETO, ULTRAVIOLETA
Y LA PAISANADA.
CINE TEATRO RENZI
(BESARES 151)
* LUNES 11, A LAS 21, GALA DE
FIN DE AÑO, PURA CANDELA.
ACADEMIAS INVITADAS.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
EL VIERNES 15, PEÑA “LA LUGAREÑA”.
ACTUARÁN PABLO CARABAJAL
Y SANAVIRONES, MANUEL
VILLARREAL, ALE CARABAJAL
4TETO, KIKE OYOLA, CÓNDOR
LÓPEZ, LUCAS CÁCERES Y AVENIDA
FOLK.
CASA DEL BICENTENARIO
(PARQUE AGUIRRE)
HASTA EL 17, DE 9 A 12 Y DE 18 A
21, INSCRIBEN, EN FORMA GRATUITA
PARA EL PRE FESTIVAL
BARADERO 2018. POR INFORMES,
LLAMAR AL 3854283047.
LA SELECCIÓN PARA EL PRE BARADERO
2018 SE REALIZARÁ EL
17, DESDE LAS 10.
CINES
SUNSTAR
GUERRRA DE PAPÁS 2
(2D): COMEDIA (ATP), 07/12 - 17:30
(Cast) 20:00 (Cast)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(2D): CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN
(+ 13 AÑOS), 07/12 -09/12-22:30
(subt) 01:00 (Subt)
EL HIJO DE PIE GRANDE
(3D): AVENTURA, ANIMACIÓN
(ATP), 07/12 -17:00 (Cast) 19:30
(Cast)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(3D): CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN
(+ 13 AÑOS), 07/12 -09/12-22:00
(Subt) 00:30 (Subt)
FELIZ DÍA DE TU MUERTE
(2D): TERROR (ATP), 07/12 - 18:00
(Cast) 20:10 (Cast) 22:30 (Subt)
00:40 (Subt)
LA BATALLA DE LOS SEXOS
(2D): COMEDIA (+ 13 AÑOS), 07/12
-17:40 (Subt), 08/12 - 10/12-15:00
(Subt) 17:40 (Subt)
EL IMPLACABLE (2D), SUSPENSO,
ACCIÓN (+ 16 AÑOS), 07/12 -
13/12 -20:15 (Subt)
LA POSESIÓN DE VERÓNICA
(2D): TERROR (+ 16 AÑOS)
07/12 -09/12-22:35 (Subt) 00:50
(Subt)
LA ESTRELLA DE BE LÉ N
(2D): AVENTURA, ANIMACIÓN
(ATP), 07/12 - 16:15 (Cast) 18:15
(Cast) 20:15 (Cast)
EN DEFENSA PROPIA (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
07/12 -09/12-22:15 (Subt) 00:25
(Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13
AÑOS (EN COMPAÑÍA DE PADRE O
TUTOR), CASTELLANO 2D - 17:30 -
22:40 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 20:00- (TODOS
LOS DÍAS), Lunes, martes y miércoles
$65
GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/
LEYENDA, CASTELLANO 2D 18:20-
22:30 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
FELIZ DÍA DE TU MUERTE
APTA 13 AÑOS (EN COMPAÑÍA DE
PADRE O TUTOR), CASTELLANO 2D
20:30 - 23:00 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LA ESTRELLA DE BELÉN ATP
ESTRENO, CASTELLANO 2D 17:10 -
19:00 - 21:00 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
Venta anticipada
STAR WARS VIII: LOS ÚLTI
MOS YEDI
ESTRENO 14-12-2017 CASTELLANO
2D - 16:50 - 22:50 (TODOS LOS
DIAS) CASTELLANO 3D 19:50- (TODOS
LOS DIAS)
Lunes, martes y miércoles $65