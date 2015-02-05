CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de Diciembre 2017

A LAS 00.15 #HASHTAGVIAJEROS

Hoy 20:06 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)

23.15 GOLPE AL CORAZÓN

00.15 #HASHTAGVIAJEROS

00.45 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE JOSÉ

18.00 TODAS LAS TARDES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 LA VIDA DE LOS PÁJAROS

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

CANAL 13

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 ÉSTE ES EL SHOW

18.30 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 LUNFARDO ARGENTO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PAYE

19.00 OTRA CANCHA

20.00 SANTIAGO GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 EL PODIO

23.00 EN VIAJE

CANAL 4

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 DEPORTE EXPRESS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

06.57 SPACE JAM. EL JUEGO DEL SIGLO

08.34 NO ME QUITES A MI NOVIO

10.47 ENEMIGO PÚBLICO

13.20 PLAN DE VUELO

15.11 PARANOIA

17.11 TRAIDOR

19.26 ENEMIGO PÚBLICO

22.00 DEATH RACE. LA CARRERA DE LA

MUERTE

23.59 LOS CONDENADOS

TCM

08.12 LA NIÑERA

08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

09.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

10.20 LA NIÑERA

10.46 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.53 PESCADOR DE ILUSIONES

14.26 EL MISTERIO DE LA LIBÉLULA

16.20 LAS EX NOVIAS DE MI NOVIO

18.15 NO NOS DEJES COLGADAS

19.59 SUEÑOS DE AMOR

22.00 MISS SIMPATÍA

TNT

06.03 MIMZY. LA PUERTA AL UNIVERSO

07.48 RESCATE EN LA ANTÁRTIDA

10.03 SUEÑOS DE AMOR

12.04 RATATOUILLE

14.13 PAPÁ SE VOLVIÓ LOCO

16.02 EL TESORO DEL AMAZONAS

18.06 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

20.03 UNA PAREJA EXPLOSIVA

22.00 EL LLANERO SOLITARIO

00.56 BUENOS VECINOS

SPACE

06.36 THE GREAT GHOST RESCUE

08.30 BLINDSIDED

10.07 LA VENGANZA DEL YETI

11.57 COMPROMISO

13.43 RIESGO TOTAL

15.52 EL IMPLACABLE

17.54 TESTIGOS

19.38 RÁPIDO Y FURIOSO

21.48 TERMINATOR - LA SALVACIÓN

CINECANAL

09.00 STAR FILES

09.15 CREPÚSCULO - LA SAGA - ECLIPSE

11.25 ACE VENTURA, UN DETECTIVE DIFERENTE

13.05 ACE VENTURA. UN LOCO EN ÁFRICA

14.50 NUNCA ME DEJES SOLA

16.45 GARFIELD. LA PELÍCULA

18.15 YO, ROBOT

20.20 LA ERA DE HIELO 4

22.00 CASO 39

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 THE VOICE

13.00 EL FACTOR X

14.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 THE VOICE

23.00 CANAL SONY PRESENTA. ABEL PINTOS

A DÓNDE IR

LA POSTA

RUTA 34 Y AVDA. SAN MARTÍN,

BELTRÁN)

+ VIERNES 8, A LAS 22, LOS KIJANOS,

EL PULPO HEREDIA, Y EL

DJ OMAR.

CLUB HURACÁN

(ROCA Nº 135)

EL SÁBADO 9, A PARTIR DE LAS

22, “PEÑA DEL ENCUENTRO”. ACTUARÁN

“DEMI” CARABAJAL, ENRIQUE

MARQUETTI, METACHANGO,

ALE CARABAJAL 4TETO, ULTRAVIOLETA

Y LA PAISANADA.

CINE TEATRO RENZI

(BESARES 151)

* LUNES 11, A LAS 21, GALA DE

FIN DE AÑO, PURA CANDELA.

ACADEMIAS INVITADAS.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

EL VIERNES 15, PEÑA “LA LUGAREÑA”.

ACTUARÁN PABLO CARABAJAL

Y SANAVIRONES, MANUEL

VILLARREAL, ALE CARABAJAL

4TETO, KIKE OYOLA, CÓNDOR

LÓPEZ, LUCAS CÁCERES Y AVENIDA

FOLK.

CASA DEL BICENTENARIO

(PARQUE AGUIRRE)

HASTA EL 17, DE 9 A 12 Y DE 18 A

21, INSCRIBEN, EN FORMA GRATUITA

PARA EL PRE FESTIVAL

BARADERO 2018. POR INFORMES,

LLAMAR AL 3854283047.

LA SELECCIÓN PARA EL PRE BARADERO

2018 SE REALIZARÁ EL

17, DESDE LAS 10.

CINES

SUNSTAR

GUERRRA DE PAPÁS 2

(2D): COMEDIA (ATP), 07/12 - 17:30

(Cast) 20:00 (Cast)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(2D): CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN

(+ 13 AÑOS), 07/12 -09/12-22:30

(subt) 01:00 (Subt)

EL HIJO DE PIE GRANDE

(3D): AVENTURA, ANIMACIÓN

(ATP), 07/12 -17:00 (Cast) 19:30

(Cast)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(3D): CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN

(+ 13 AÑOS), 07/12 -09/12-22:00

(Subt) 00:30 (Subt)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE

(2D): TERROR (ATP), 07/12 - 18:00

(Cast) 20:10 (Cast) 22:30 (Subt)

00:40 (Subt)

LA BATALLA DE LOS SEXOS

(2D): COMEDIA (+ 13 AÑOS), 07/12

-17:40 (Subt), 08/12 - 10/12-15:00

(Subt) 17:40 (Subt)

EL IMPLACABLE (2D), SUSPENSO,

ACCIÓN (+ 16 AÑOS), 07/12 -

13/12 -20:15 (Subt)

LA POSESIÓN DE VERÓNICA

(2D): TERROR (+ 16 AÑOS)

07/12 -09/12-22:35 (Subt) 00:50

(Subt)

LA ESTRELLA DE BE LÉ N

(2D): AVENTURA, ANIMACIÓN

(ATP), 07/12 - 16:15 (Cast) 18:15

(Cast) 20:15 (Cast)

EN DEFENSA PROPIA (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

07/12 -09/12-22:15 (Subt) 00:25

(Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13

AÑOS (EN COMPAÑÍA DE PADRE O

TUTOR), CASTELLANO 2D - 17:30 -

22:40 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 20:00- (TODOS

LOS DÍAS), Lunes, martes y miércoles

$65

GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/

LEYENDA, CASTELLANO 2D 18:20-

22:30 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

FELIZ DÍA DE TU MUERTE

APTA 13 AÑOS (EN COMPAÑÍA DE

PADRE O TUTOR), CASTELLANO 2D

20:30 - 23:00 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LA ESTRELLA DE BELÉN ATP

ESTRENO, CASTELLANO 2D 17:10 -

19:00 - 21:00 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

Venta anticipada

STAR WARS VIII: LOS ÚLTI

MOS YEDI

ESTRENO 14-12-2017 CASTELLANO

2D - 16:50 - 22:50 (TODOS LOS

DIAS) CASTELLANO 3D 19:50- (TODOS

LOS DIAS)

Lunes, martes y miércoles $65

 
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