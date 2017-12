FÚNEBRES | 7 de Diciembre de 2017

07/12/2017 -

FALLECIMIENTOS

- Teodoro Andrés Figueroa (La Banda)

- Nélida Analía More (El Simbolar)

- Enrique Gabriel Olivera

Sepelios Participaciones

BEGGERE, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/17|. Sus primos Beatriz M. Tomatis y familia; Amelia M. Tomatis y familia; Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis participan con pena su fallecimiento y acompañan a Cristina y sus hijos con mucho cariño.

BEGGERE, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/17|. "Señor, dale la paz en tu reino". Ernesto Mazoud (hijo), Alfredo, Daniela y Pedro participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su querida familia. Quimilí.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (Quito) (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Sus hijos José, Cecilia, Gabriel, Luján, Macarena, H. pol. Carolina, Roger, María José, nietos Brandon, Leandro, sobrina Bastián, Gael participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 16 en el cementerio P. de la Paz. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (S.V) SERV. IOSEP - HAMBURGO CIA. DE SEGUROS SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL(QUITO) (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Tus entrañables amigos, Dres: Mario Rosales, Miguel Salomón, Rodolfo Díaz Lannes Coordinadores Hospital Independencia. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 16 en el cementerio Parque de la Paz. Elevan oraciones en su memoria.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Chau Yanasuy munascka, hasta pronto. Sus entrañables amigos Manuel y Mary Laitán participan con gran congoja su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Propietarios y personal de Copistería Sigma participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL(QUITO) (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Dr. Cesar Miranda, Dra. Cristina Gambone participan con profundo pesar el fallecimiento de su amigo y colega. Descansa en paz Quito.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. El Consejo de Bioquímicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su matriculado y acompaña en este difícil momento a su familia. Se ruega oraciones en su memoria.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. La Comisión Directiva del Consejo de Bioquímicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su matriculado y acompaña en este difícil momento a su familia. Se ruega oraciones en su memoria.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Isabel Suarez y Graciela Gonzalez y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su Amigo. Que el Señor lo reciba en su gloria.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL(QUITO) (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Dr. Felipe R. Pavon y sus hijos Diego, Facundo y Elisa participan con profundo dolor el fallecimiento de su colega y amigo. Elevan oraciones en su memoria.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL(QUITO) (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Dr. Marcelo Moggio y familia participa con pesar el fallecimiento de su colega y amigo Quito y acompaña a sus hijos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL(QUITO) (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Sus consuegros Carlos Lacour y Victoria, sus hijos Diego, Carlos y familias participan con profundo dolor el fallecimiento del padre político de su hijo Roger y acompañan a su familia en tan dolorosa pérdida.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL(QUITO) (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Dra. Miriam Coronel e hijas Bárbara y Victoria participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Lili Gallardo y Ricardo Obligado, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL(QUITO) (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Teresa Armoha de Coronel, sus hijos Dra. Miriam Coronel, Gladys Coronel, Martha Coronel, Clara Coronel, Jorge Coronel y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de pesar.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Tus compañeros de trabajo, jugadores del Olímpico Vóley. Acompañan a su flia. en esta pérdida irreparable. Las Familias: Marinoff - Manfredi; Ruiz- Manfredi y tus compañeros que nunca te olvidarán: Walter Santillán, Mari y Gaby. Ruegan oraciones en su memoria.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. "Señor ya está ante ti permítele contemplan tu rostro". Gabriel Coronel y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Dras. Lilia Bertolotti, Anahí Catella, Stella Guadagnoli y Teresa López participan el fallecimiento de su colega y amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Carlos Groppa, su esposa Beatriz Saccavino, sus hijos Martín, Hernán y Laura, acompañan con profundo d olor a toda su familia en este difícil momento de la partida del amigo Quito.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL(QUITO) (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Que el Señor te reciba en sus brazos y te conceda la paz. Sus ex compañeras y amigas Promoción 1969, escuela Normal: Beatriz Constantinidis, Lidia Tomé, Elsa Cano, Cristina Balestrini, Saludan a sus hijos y a la familia manifestando nuestro profundo dolor ante su desaparición. Ruegan oraciones en su memoria.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Director del Hospital Independencia Dr. Gustavo Argibay, el subdirector Dr. Albuixech, César y todo el personal, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (Q.E.P.D.) FALLECIÓ EL 6/12/17|. (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. La Asociacion Civil Santiago Vóley Club eleva oraciones por el descanso eterno de quien fuera su socio fundador y entrenador, llevando adelante con compromiso y responsabilidad la tarea de dirigir niñas, adolescentes y jóvenes. Rogamos resignación para sus familiares y amigos. Elevamos oraciones por su feliz resurrección.

OLIVERA, ENRIQUE GABRIEL (Q.E.P.D.) FALLECIÓ EL 6/12/17|. (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Sus amigos: Pablo y Judith; sus hijas Ana, Belén, Julieta y Eugenia acompañan a su familia en este momento de dolor y ruegan por su eterno descanso y feliz resurrección.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Compañeros de trabajo de Virginia Soler Legñame, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de su padre Ricardo Aníbal Soler. Elevan oraciones en su memoria

Invitación a Misa

CHAMAS DE PETROS, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/16|. El recuerdo de tu ejemplo lo llevaremos siempre con nosotros. Hoy cumples un año de tu partida. Como se te extraña. Tu generosidad sin límites, sencillez y buen carácter. Que descanses en paz. Tus hijos Pimpi, Ana, Sylvia, Patricia y sus respectivas familias invitan a la misa que se oficiará en el Convento Santo Domingo el día 8 del corriente a las 21.00 hs.

CURA, ESTEBAN NICOLÁS (Nico) (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/15|. No quiero lágrimas ni tristeza, porque ahora soy un alma libre, feliz y en paz... Desde el Cielo los cuidaré y amaré siempre". Sus padres, hermanos, sobrinos, primos, tíos y abuelos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en el Oratorio Don Bosco, con motivo de cumplirse dos años de fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CURA, ESTEBAN NICOLÁS (Nico) (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/15|. El Club Tronquito Juniors, invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en el Oratorio Don Bosco, al cumplirse dos años de su partida. Elevan oraciones en su querida memoria.

JEREZ SANGUEDOLCE, JOSÉ DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/12|. Querido hijo, hoy a los cinco años de tu partida, cinco largos años, cuanto tiempo sin verte, ausencia que duele cada vez más, no escuchar tu voz, no me acompañas en la noche de soledad, en ese entonces, me acompañabas, me sentía feliz, segura, protegida, todo eso pasó, desapareció como un rayo fugaz y se desató en una tormenta de tristeza y la vida continua, días vacíos, solo con la costumbre de hacer miles de cosas para sobrellevar tanto dolor. Eres un ángel bonachón que supo acompañarme lo mejor de mi vida. Dios quiso llevarte a su lado para que no sufrieras, en esa casa celestial donde reina la paz. Cuando la desesperación me oprime, aparecen en mi mente hermosos recuerdos a tu lado, acompañándome con tu sonrisa angelical, disfrutando de los momentos inolvidables. En su dolor, tu padre te quiso acompañar. Te amo tanto, tanto en silencio que quiso estar a tu lado y ahora descansan en paz. Gracias hijo por esa felicidad corta, breve, pero feliz a tu lado, -…y tu me dirás mamá yo siempre te protegeré desde el cielo, iluminados por miles de estrellas que te guiarán en tu andar-. Hijo, mi querido Dany vivirás siempre en nuestros corazones. Su madre Carolina, sus hermanos Marcela y Marito, sus sobrinos Maxi, Steffano, sus tías Pina y Marcia, su prima del alma Rosarito y demás primos, familiares y amigos invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse cinco años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, LUIS ENRIQUE Crio. (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/02|. "Padre querido, hoy hace quince años de tu partida que nos causó profundo dolor y congoja, pero nos quedó tu marca, la integridad que nos enseñaste a aprender sin criticar y hacer el bien sin necesidad que todos lo sepan. Te fuiste para estar junto a Dios, pero no estás ausente porque siempre vivirás en nuestros corazones. Te amamos Lucho". Su esposa Mary, sus hijos Dany, Quique, Luis, Raúl, sus hermanas y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

FIGUEROA, TEODORO ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/17|. Su Mamá Figueroa, sus hnos. Rubén, Pablo, Luis, Martín, Ema, Senovia, Roly, Silvio y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Tel. 4219787.

Invitación a Misa

ARIAS, VÍCTOR EDUARDO (NEGRO) (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/17|. Su esposa Ana Beatriz, sus hijas Miriam, Marcia, Sonia, nieto Ignacio Agustín, su hijo político Juan Pablo, invitan a la misa con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento hoy a las 20:30 hs en la Parroquia Santiago Apóstol. Ruegan oración en su memoria.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

BULACIO, IRMA HIPÓLITA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/17|. Dr. Joaquín Botta y familia, participan con hondo pesar el fallecimiento de la madre de su querido amigo Dr. Orlando Albarracín, ruegan oraciones para su eterno descanso. Las Termas.

MORE, NÉLIDA ANALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/17|. Su esposo José Goméz, sus hijos Julio, Norma, Mary, Rosa, Nancy, José, sus hijos políticos, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio Colonia El Simbolar. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Tel. 4219787.

TORRES, ANITA EULOGIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/17|. Los ex´Supervisores Escolares, compañeros y amigos de su hija Nilda, participan con profundo dolor el fallecimiento de su madre. Ruegan oraciones en su memoria.