Fotos Susana confesó por qué se separó de Darín

07/12/2017 -

Susana Giménez vivió momentos inolvidables con Ricardo Darín cuando fueron pareja. En los 80 vivieron un intenso noviazgo durante más de ocho años, e incluso trabajaron juntos, como cuando protagonizaron la exitosa comedia "Sugar", acompañados por Arturo Puig. Se distanciaron en buenos términos y hasta el día de hoy son muy amigos. Pero, ¿cuál fue el motivo por el que se separaron? "Ricardo quería tener hijos y yo no quería, él quería ir a vivir a una casa y yo a un departamento", explicó la conductora al diario Crónica, de Buenos Aires. "A Ricardo no le interesaba mucho la plata -recordó-. Era una especie de romántico empedernido y me alegro de cómo va su vida". Susana no solo mantuvo a lo largo de estos años una gran relación con Ricardo, sino también con Florencia Bas, con quien formó pareja apenas terminó su noviazgo con Susana. "Ricardo y Florencia son mis mejores amigos y a ella la adoro, porque lo ha hecho muy feliz y le ha dado hijos", reconoció Giménez. Además, la conductora aclaró que en este momento está soltera, y sin apuro: "No estoy enamorada de nadie. Mis afectos son mi familia, amigos y mis cinco perros y dos gatos". Por otra parte, cuando le preguntaron si prefería a Maradona o a Messi, fue clara: "A Messi lo quiero mucho y Maradona cambió una enormidad. Era un tipo bárbaro, buen amigo, gracioso y no quedó nada de eso. Creo que no supo aguantar ser el tipo más famoso de la Tierra".