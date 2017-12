Puchetta y su vuelta a Ráfaga: "Tiene una motivación nostálgica más que una cuestión económica"

-

El cantante de Ráfaga, Ariel Puchetta, anunció su regreso a la banda que marcó un punto de inflexión en la escena de la movida tropical de los 90, y adelantó que el viernes subirán a sus cuentas de redes sociales el nuevo video clip del hit "Una cerveza".

¿Qué expectativas tenés con este regreso?

Son buenísimas, es algo que me movilizó. Las veces que me preguntaron si volvería a Ráfaga dije que no porque los veía bien a ellos, pero cuando me informaron de la salida del cantante anterior y me dijeron que todos los chicos pensaban que yo podría volver, me movilizó. Además, querían que vuelva Maury (Juárez), que es mi mejor amigo y productor de mi primer disco solista. Mi vuelta tiene más una motivación nostálgica más que económica.

¿Hay presión luego del éxito "Una cerveza"?

"Una cerveza" está presente como también los clásicos que tienen 18 años y suenan frescos. Ahora hay que trabajar para componer cosas nuevas. Lo que ya está, está. Ahora nos estamos poniendo de acuerdo con algunos pensamientos porque ellos tuvieron una experiencia diferente a la que yo tuve y tratamos de combinar las dos, para poder hacer un disco que guste, ese es nuestro desafío.

¿Van a mantener la misma estética?

Vamos a volver con la casa que nos diseñaba el vestuario en los 90. En aquel momento estábamos muy bien, pero no llegábamos a explotar y por eso pensamos en un estilo de ropa que nos diferenciara y a la gente le encantó. Tuvimos la oportunidad de que Jorge Ibañez nos diseñara el vestuario para el Luna Park en 2001. Para nuestro regreso pensamos en un estilo similar pero sin jabot.