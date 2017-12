Díaz Castelli a Rocío Gancedo: "Te ato a la cama y te hago tres horas el amor"

07/12/2017 -

Increíble, pero real lo que le sucedió a la ex GH Rocío Gancedo con Gervasio Díaz Castelli, su psicólogo. La joven, quien se suicidó la semana pasada arrojándose del balcón de su departamento, vivió situaciones extremas con la persona a quien había recurrido en búsqueda de ayuda.

En "Intrusos" se difundió un audio de una conversación entre ambos en el que él le decía: "Si viviera con vos me despierto a la mañana, te ato a la cama... te ato, y te hago tres horas el amor. Sexo trash. Después de eso, ducha caliente. Descargada. Una vez descargada te siento en una silla adelante mío y empiezo a ver si podés tomar algo del otro, sin que entiendas que el otro te quiere atacar. Tomo algo del otro, entiendo por qué me explica, porque a veces uno cuando está medio chiflado se olvida de la idea de empatía y de lo que genera en el otro. Te empiezo a domar y ordenar, esto es así Rocío, la realidad es ésta, la gente impacta, vos tenés que medir el impacto de tu conducta y tu actitud sobre el otro, es todo un trabajo que tenés que hacer y que te cuesta muchísimo. Y bueno, sino lo haré como amigo. Chau. No te banco más". Para defenderse, el psicólogo habló con Jorge Rial y dijo que él nunca atentió a la modelo.