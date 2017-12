Video | El divertido post partido de Ginóbili y sus hijos en la cancha

Hoy 10:59 -

San Antonio Spurs consiguió una buena victoria como local por 117 a 105 ante Miami Heat. El equipo de Gregg Popovich fue muy superior y Manu Ginóbili volvió a ser gran protagonista, como lo viene siendo en esta temporada.

En una jugada del primer cuarto, el bahiense sufrió un golpe en la rodilla que lo obligó a salir de la cancha y asustó a todos. Sin embargo, al rato se lo vio de vuelta y sin mostrar signos de dolor. Terminó con 10 puntos, tres asistencias y tres rebotes en los 25 minutos que disputó.

Tras el partido, el bahiense se quedó con ganas de más, se quedó en la cancha con Dante, Luca y Nicola, sus tres hijos, jugando al básquet. Mientras ellos corrían con la pelota y se divertían, Manu los seguía con atención y se reía.

Parece que Manu Ginóbili se quedó con ganas de más. Después del partido juega un poco de basquet con sus hijos - Looks like @manuginobili wanted overtime tonight. Here he is playing some hoops with his kids #Spurs #GoSpursGo @Noticias60 pic.twitter.com/bmBjUt5big